Mai precis, The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) are ca scop protejarea sistemului financiar de utilizarea ilicită a anilor ce provin din infracțiuni. În plus, are ca scop și colectarea, analizarea și diseminarea informațiilor financiare de acest tip.

Așadar, FinCEN primește informații de la băncile din întrega lume și în funcție de analiza pe care o face insituția poate avertiza sau chiar bloca transferurile acestora dacă sunt suspecte.

În acest context, un raport BBC arată că 2.657 de documente ale FinCEN au ajuns în presa internațională iar dintre acestea 2.100 sunt rapoarte de activitate suspectă. Concret, documentele arată modul prin care marile bănci au permis infractorilor să mute bani proveniți din infracțiuni în întreaga lume, notează biziday.ro.

Ce mai arată raportul BBC

Potrivit raportului BBC, cea mai mare bancă britanică, HSBC, a permis mutarea a 80 de milioane de lire sterline din conturile din Marea Britanie în conturi din Hong Kong, asta în ciuda faptului că a fost deja avertizată de către autoritățile americane că banii provin dintr-o infracțiune.

JP Morgan a permis unei companii să mute peste 1 milaird de dolari dintr-un cont din Londra, fără a se cunoaște numele celui care îl deține. Ulterior, banca în cauză a descoperit că banii ar fi putut aparține unui mafiot care se află pe lista FBI cu cei mai căutați 10 infractori.

Raportul mai arată că un apropiat al președintelui Vladimir Putin s-a folosit de o bancă britanică, Barclays, pentru a putea evita sancțiunile impuse de Occident. Scopul acestuia a fost achiziționarea de opere de artă.

Cea mai mare bancă germană, Deutsche Bank, apare și ea în raportul BBC. Aceasta a permis mutarea banilor proveniți din crima organizată, terorism și trafic de droguri.

Investigația a fost realizată în ultimul an de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), după ce BuzzFeed a pus la dispoziția acestora documentele FinCEN, mai scrie sursa anterior menționată.