Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, în ziua de 07.07.2023, 15:23:14 (ora României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adâncimea de 140 km.

Cutremurul s-a produs la 57km V de Focsani, 57km NV de Buzau, 61km SE de Sfantu-Gheorghe, 67km E de Brasov, 80km NE de Ploiesti.

România, vulnerabilă la cutremure și inundații

Potrivit autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale, România este în grupul țărilor cele mai vulnerabile la cutremure. De asemenea, țara noastră este vulnerabilă la riscul de inundații ca urmare a schimbărilor climatice. La nivel agregat, privind toate riscurile meteorologice, rata de acoperire a asigurărilor în România este de doar 2 la sută, situându-se în grupul țărilor cele mai expuse din Europa.

Românii nu își fac asigurări

România, alături de Bulgaria, Ungaria, Grecia, Italia, Malta, Cipru și Lituania se află în categoria de sub 5 la sută nivel mediu de acoperire prin asigurări a pierderilor economice survenite din cauze climatice în Europa, conform analizei comune BCE- EIOPA pentru Politici de reducere a decalajului acoperirii riscurilor în materie de fenomene meteorologice extreme prin asigurări.

La polul opus, cea mai bună situație, cu acoperire de peste 50 la sută este în Olanda, Danemarca, Norvegia și Islanda.

Comparativ cu statele membre ale UE, România continuă să se afle pe ultimul loc în UE în ce privește raportul prime brute subscrise la numărul de locuitori pentru asigurările de viață (16,22 euro pe locuitor, față de media țărilor din regiune103 de 87 euro pe locuitor).

Românii nu încheie polițe de asigurare a locuințelor. Potrivit unui studiu, motivele pentru care românii nu își fac asigurări sunt legate de situația lor financiară și de lipsa de încredere în sistem.

„Principalele motive includ: lipsa informatiei, mai precis un deficit de educatie financiara, deoarece cei mai multi proprietari nu cunosc obligativitatea de a-si asigura locuinta si, in acelasi timp, nu cunosc mecanismele generale ale asigurarii, nu stiu ca exista posibilitatea de a se proteja financiar impotriva unor evenimente neprevazute; lipsa increderii – fenomen care nu este specific nici industriei de asigurari si nici Romaniei, deoarece nivelul de incredere este scazut in toate domeniile, peste tot in lume, fiind o caracteristica a vremurilor actuale; precum si tendinta de a ignora posibilitatea ca evenimente neprevazute sa se intample in propria ograda – fapt nespecific asigurarilor de locuinta, care se aplica tuturor formelor de asigurare”, a explicat Nicoleta RADU, director general la Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale – PAID Romania.