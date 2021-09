Andrei Danezul, după cum îi spun prietenii, susține că Alina i-ar fi aruncat pe cei mici pe fereastră din cauza geloziei, urmărind să dea vina pe Andreea, mama acestora.

”Au vrut să mă facă gelos”

Andrei a avut anumite glume și discuții indecente cu Andreea, din dorința de a o face geloasă pe iubita sa, știind că Alina aude tot, urmând apoi mai multe mesaje vocale.

Acesta a declarat că Alina i-ar fi aruncat pe cei mici, ca să se răzbune pe prietena ei.

„Până la ora 8 am vorbit cu ele, cu amândouă. Au încercat să mă facă gelos, eu am incercat să o fac geloasă pe Alina cu Andreea. Alina a făcut chestia asta ca să o aresteze pe Andreea sau să îi facă rău. Asta am crezut”, a declarat Andrei Danezul la Acces Direct.

Gelozia i-a luat mințile

Acesta spune că, la scurt timp după ce informația a apărut în spațiul public, ar fi întrebat-o pe Alina ce s-a întâmplat și ce a făcut Andreea.

Alina a răspuns scurt și tăios, spunând că mama gemenilor i-a aruncat peste balcon pe cei mici, iar cu un iz de satisfacție, i-a spus bărbatului că nu va putea avea parte de cea cu care a facut-o geloasă.

„Ea a omorât copiii, ce să-i fac. Nu ai parte nici de ea”, i-ar fi spus Alina lui Andrei, după tragedie, în timp ce Andreea a dat declarații.

Amintim că doi gemeni, băiat și fată, de doi ani, au murit după ce au căzut de la etajul al zecelea al unui bloc de pe Bulevardul Republicii.

Din primele date reiese că aceștia se aflau în dormitor, în timp ce mama era într-o altă cameră. Impactul a fost mortal pentru cei doi, în ciuda manevrelor de resuscitare încercate de autorități.