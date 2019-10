Șoc total în cazul Caracal. Una dintre presupusele victime ale monstrului Gheorghe incă s-a decis să rupă tăcerea. Ramona susține că a vazut-o pe Luiza Melencu în mașină cu un bărbat în Italia. Potrivit spuselor acesteia, bărbatul și Luiza căutau să închirieze un apartament acolo.

O tânără care afirmă că ar fi fost o victimă a lui Gheorghe Dincă a făcut noi dezvăluiri în direct la România TV. Inițial și-a ascuns identitatea sub numele de Larisa, dar a decis să se expună public cu o fotografie și cu numele de Ramona.

Ramona a anunţat în direct că Luiza a fost răpită de traficanţi de droguri, că este în viaţă, dar că este drogată non-stop. Dar asta nu e tot. S-a oferit să dea o recompensă de 500.000 de euro, în proprietăţi, pentru a fi eliberată Luiza Melencu. „Mie anul trecut mi-au venit doua persoane, una o stiam, voiau o casa cu subsol pe care eu o aveam in chirie. Aveau 3 fete in masina, aveau nevoie urgent pentru ca nu aveau unde sa puna cele trei fete. Au mai venit odata, eu am trimis mesajul la politie si le-am spus ca iar a venit, cauta casa, cu o fata cu ochii cu parul rosu, ochii rosii, care nu se simtea bine. In mai-iunie a fost asta. Cum rosii? Drogata doamna!”, a spus Ramona în direct la România TV

„Eu anul trecut in martie am inchiriat un apartament la o doamna cu un copil mic si ea si-a luat in arest domiciliar o alta fata. Fata aceasta m-a sunat sa merg la spital la ea sa ii aduc mancare si sa o aduc acasa. Cand am mers la spital ea se certase cu acest domn care venise cu fata cu parul rosu si alte trei fete, erau certati si mi-a spus ca Luiza Melencu era fata care a venit in ziua respectiva cu domnul acela sa caute apartament”, adeclarat Ramona la România TV.

Te-ar putea interesa și: