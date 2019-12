Cazul Caracal se zguduie din temelii. S-au aflat toate mărturiile monstrului Gheorghe DIncă. Acesta a povestit cum a răpit-o, violat-o și ucis-o pe Luiza Melencu. Declarațiile sunt de-a dreptul înfiorătoare. Dincă le-a relatat anchetatorilor cum a luat-o pe Luiza la ocazie și cum, după un schimb rapid de cuvinte, a ajuns să îi ceară să facă sex cu el.

Chinuri groaznice pentru Luiza Melencu

După spusele lui Dincă, monstrul a supus-o la chinuri greu de imaginat pe Luiza Melencu. “În data de 14.04.2019, în jurul orelor 11:00 – 11:30, mă întorceam din centrul orașului cu mașina personală Renault Megane, OT-48-… spre casă și, la intrarea pe Strada Craiovei, am văzut, pe partea dreaptă a drumului, o persoană de sex feminin. Avea în mâna stângă un telefon și un mic rucsac de culoare închisă la culoare, iar cu mâna dreaptă făcea semn să opresc pentru a fi luată la ocazie.

Am oprit mașina în dreptul ei și ea a deschis ușa din spate dreapta zicând că merge la Dioști, iar eu am zis că da, o duc. Scaunul din față dreapta al mașinii era ocupat cu acte și ceva cumpărături. În mașină, când a urcat MELENCU LUIZA MIHAELA, nu mai era nicio altă persoană. Aveam intenția de a o duce până la Dioști, dar în același timp am început să conversăm”, a început Dincă să povestească.

Monstrul recunoaște că a întrebat-o direct pe Luiza dacă are prietene care fac sex pe bani. „După ce am pornit mașina de pe loc am și întrebat-o dacă face naveta la Dioști, ea zicându-mi că a venit la Caracal să scoată bani de la un bancomat, dar acei bani nu au sosit din afara țării. Eu auzind că a vorbit de bani, am întrebat-o dacă are prietene ce fac sex pe bani, ea zicând că are.

Atunci, eu am scos din portofel, în timpul deplasării cu mașina, 20 lei și am întins mâna dreaptă către ea, dar (ea) nepunând mâna pe bani. Eu i-am pus pe bancheta din spate a mașinii și a zis ce este cu ei, eu zicându-i că doresc și eu un sex oral. A început să salte tonul și mi-a zis că ea nu face niciun sex, că este fată mare. Eu am zis că doar oral și i-am mai pus încă 50 lei pe bancheta din spate”, continuă relatarea lui Dincă.

A fost momentul când au și început violențele fizice asupra fetei. „În interiorul meu s-a declanșat o poftă nebună de a face sex și imediat am oprit pe partea dreaptă, în afara părții carosabile, mașina. Am oprit-o în câmp, aproape de Dioști, am blocat ușile din spate ale mașinii – doar de afară puteai urca – și m-am dat jos de la volan, în mână cu încă 50 lei, gândind că va accepta să îmi facă sex oral în mașină.

Am coborât de la volan și am urcat lângă ea, în spate, dar ea striga și mai tare că nu face sex și după ajutor și că ea este virgină. S-a deschis la fermoarul de la pantaloni să îmi arate. Eu tot mai mult îmi doream acel sex, deși treceau pe șosea, din ambele părți, mașini. Nu mai aveam control, nu mai judecam, în acele momente doream sex. I-am dat o palmă peste față și am luat-o de păr. În acel moment, i-a căzut telefonul ei, pe care îl ținea în mână. Eu turbasem de furie și îi tot ziceam să dea mâinile la spate apăsând-o pe cap cu mâna dreaptă, iar cu stânga am scos cureaua mea de la pantaloni. Când a dat și mâinile la spate pentru a o lega cu cureaua cu mâinile la spate, a înțeles că nu mai are scăpare de mine și tot striga după ajutor, dar a stat cu mâinile până am legat-o.

După aceea, am întors-o cu fața în sus și i-am zis să scoată limba afară pentru a (…) și am băgat o mână la (…) după care i-am săltat bluza și am (…), pe rând. Am legat-o întinsă pe canapea, de centura de la mijlocul banchetei. Am luat telefonul ei de la picioarele mele, am coborât din mașină și am urcat la volanul mașinii pentru a o duce la mine acasă ca să pot face sex cu ea. Am pornit mașina și am mers în față, spre Dioști, dar într-o parcare m-am asigurat și am întors mașina spre Caracal. Lăsând geamul în jos, din mersul mașinii, cu mâna stângă, l-am aruncat (telefonul, n.r.) în capul unei tarlale cu ceva verdeață, săltând geamul, am continuat să conduc”, a mai povestit monstrul.

Violențele au continuat. „Luiza plângea mereu. I-am zis să tacă, dar nu s-a oprit din plâns, zicându-i că, dacă nu tace, o bat și chiar i-am dat o palmă peste față, tăcând. I-am mai zis să nu salte capul de pe banchetă, doar când îi zic eu, că o încurcă rău dacă nu mă ascultă. A stat acolo pe banchetă, cu capul în jos și, ajungând în dreptul porții mele, în Caracal, am oprit mașina fară a opri și motorul, coborând din mașină ca să deschid cu cheia poarta mică, am intrat în curte ca să desfac cele două druguri de fier. După ce am desfăcut drugurile, am deschis porțile mari către stradă, punându-le două pietre ca să le țină deschise.

Am urcat în mașină, am dat puțin înapoi și am virat dreapta, băgând în curte mașina, pe aleea de acces. Când am coborât din mașină să merg ca să închid porțile la loc, venea spre mașina mea numitul RISIPIȚEANU ȘTEFAN, zis FĂNICĂ. Intrase până aproape de spatele mașinii, unde o oprisem. Chiar și motorul era oprit. A zis că a venit să-i dau tutun, pentru că îi tot dădeam când lucra câte ceva prin curtea mea. Am zis să iasă că am treabă, mirosea și a țuică”, continuă relatarea lui Dincă.

Monstrul susține că Risipițeanu a fost extrem de insistent, ajungând, până la urmă, să vadă și cine era în mașină. „Voiam să plece, să nu o vadă pe Luiza în mașină, dar el tot insista. Nu am vrut să-i dau vreo palmă sau să strig cu voce tare la el deoarece nu erau porțile închise. Voiam să închid porțile să nu mai apară și alte persoane ca Fănică, la poarta mea și atunci i-am zis că stea pe loc că după ce închid eu porțile, îi aduc eu tutun.

Am mers către porți și, preocupat să le închid foarte repede, trebuia să pun cele două druguri de fier și să iau pietrele și să închid poarta mică cu cheia. Când am terminat și mă întorc cu fața spre mașină, în spatele mașinii nu mai era Fănică, el stătea în fața mașinii și se uita prin parbrizul mașinii la Luiza, care săltase capul de pe bancheta din spate și țipa cât putea după ajutor, iar el, Fănică, tocmai luase o gură de țuică dintr-o sticlă de o jumătate de kilogram, ce a băgat-o în partea de interior a gecii lui.

Am venit la el și am stat în fața lui, cpe bancheta din spate. Atunci i-am zis că cea din mașină e una ce am aranjat eu cu ea să o (…). A zis că ar vrea și el să (…) ceva, că trecuse ceva timp de când a (…) ultima dată. Eu i-am zis să meargă la copertină, lângă nutrii să își facă țigări de ziar, că am să vorbesc cu acea persoană din mașină dacă vrea să se (…) și cu el”, a mai povestit Gheorghe Dincă.

Relatarea continuă, la fel de detaliat. „A plecat în spate, la copertină, iar eu am deschis ușa mașinii, am dezlegat-o pe Luiza de la centură și așa, cu mâinile legate la spate, i-am pus mâna la gură să o bag mai repede în cameră. Când am intrat în cameră, am închis ușa cu cheia, i-am legat picioarele lipite și am legat-o și la ochi, cu scotch. Am ieșit repede la Fănică, ca nu cumva să mai apară iarăși el.

Fănică, cu sticla de țuică pe masă, își făcea țigări din ziar, râzând la mine. Atunci i-am zis să aștepte că o (…) eu întâi și când am să termin eu de (…) am să îl las și pe el. I-am zis să pună apă la nutrii și să le dea lucernă, să aștepte că îl chem când am să termin eu.

Când m-am întors în cameră, Luiza plângea tare. I-am zis să tacă, am și înjurat-o, i-am dat o palmă. S-a oprit din plâns și mă implora să nu o dau celui ce o văzuse în mașină să o (…) și el.

Am dezlegat-o la mâini de curea, dar i le-am legat din nou cu scotch, dar foarte larg, tot în partea din spate. Am dezlegat-o la picioare ca să îi dau pantalonii jos, am împins-o pe spate în pat și am început să o dezbrac de pantaloni, după care i-am tras jos…”, continuă mărturia infernală.

Dincă a povestit apoi, extrem de amănunțit, cum a violat-o pe fată. După episodul absolut îngrozitor, a legat-o din nou pe Luiza. „Fiind bine legată la ochi și la mâini, am plecat la Fănică la copertină unde mă aștepta”, a mai relatat monstrul, conform cancan.ro.

