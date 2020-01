Dezvăluiri absolut șocante din interiorul cazului Caracal. Procurorii au trimis dosarul în judecată și l-au acuzat pe Gheorghe Dincă de omor. La citirea rechiitoriului, mama Alexandrei Măceșanu și-a ieșit din minți. A lansat acuzații extrem de dure la adresa procurorilor.

Dezvăluiri din dosarul Caracal

Extrem de revoltată, Teodora Măceșanu, a făcut dezvăluiri incredibile din dosar. „Sunt foarte revoltată și nu știu… sunt atât de nesimțiți procurorii ăștia și polițiștii care s-au ocupat de caz. Nu am cuvinte. Dincă nu a sunat la 13:30 cum scriu ei în dosar. Dincă a sunat mult mai devreme, în jur de 10, până în 10. Și cum că urmează să plece în Anglia nu în Belgia. Eu așa am declarat acolo. Declarația mea unde e? Eu nu am văzut declarația mea acolo. Cum Dincă a fost dus că-l durea splina, că era bătut… dar când fata a sunat la 112 și a spus că a fost bătută, a fost violată și ei au intrat în casă după atâta timp, fără ambulanță, fără nimic. Cum să intri în casă, dimineața la 6, și tu să nu ai ambulanță. Dacă acel copil murea în momentul respectiv? Să le fie rușine, rușine din partea lor!”, a declarat mama Alexandrei, conform România TV.

Acuzațiile la adresa procurorilor nu s-au oprit aici. „Noi nu acceptăm așa ceva. Copilul nostru nu este mort. Rușine! Poate să ne dea 10 documente, 10, atâta timp cât nu au fost capabili să cerceteze și să o găsească. Nu au căutat-o, nu au căutat-o! Alexandra, de când s-a dat ADN-ul, la o săptămână, nu a mai căutat-o nimeni, așa ne-a spus procurorul mie și soțului. Să-i fie rușine. De ce nu ne-au dat să facem ADN-ul în altă parte, să facem contraexpertiză?”, a adăugat femeia.

Mai mult, Teodora Măceșanu spune că totți martorii aduși nu au fost acceptați de către procurori. „O să facem tot ce ne stă în putere să aflăm adevărul despre fata noastră. Să vă mai spun ceva… toți oamenii pe care noi i-am dat la DIICOT, ca martori, că ne-au contactat, că aveau legături, că știau ceva despre copilul nostru… toate persoanele au fost declarate nebune! Date nebune, că nu sunt conștiente, că au fost internate pe la nebuni. Domnul procuror a spus asta și doamna secretară a domnului procuror, doamna Cristina. Nu secretară, dar așa am trecut-o, doamna Cristina se ocupa la Caracal cu domnul procuror Pătuleanu, cu care țineam noi legătura. Dumneaei se ocupă cu procesele verbale. Da, făcea și audieri cu domnul procuror”, a completat femeia, apoi a izbucnit în plâns.

Te-ar putea interesa și: