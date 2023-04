Așadar, Institutul american de geofizică (USGS) a anunțat că un seism cu magnitudinea 7.1 a fost înregistrat, luni, în zona Insulelor Kermadec, în apropiere de Noua Zeelandă.

Potrivit informațiilor publicate de USGS, seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

De asemenea, magnitudinea anunţată inițial a fost 7.3, încă ulterior a fost revizuită la 7.1, potrivit informațiilor transmise de reuters.com

La rândul său, Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a declarat că riscul de tsunami cauzat de cutremurul din regiunea Insulelor Kermadec a trecut.

Agenția Națională pentru Managementul Situațiilor de Urgență (NEMA) și GNS Science au apreciat că este puțin probabil ca seismul din apropierea Insulelor Kermadec să fi provocat un tsunami care să reprezinte o amenințare pentru Noua Zeelandă.

Cutremurul a avut loc la ora 12:42 pm NZT, în aceeași vecinătate cu cutremurul cu magnitudinea 8,1 care a avut loc pe 4 martie 2021 și care a determinat evacuări în caz de tsunami pentru mari părți ale Insulei de Nord.

NEMA a declarat că evaluează dacă cutremurul ar putea afecta Noua Zeelandă, dar a dat sfatul său standard pentru ca oamenii să se îndepărteze de zonele de coastă în cazul în care simt un cutremur lung sau puternic.

Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific a declarat că seismul nu reprezintă o amenințare pentru Hawaii și pentru zona extinsă a Pacificului. Un potențial localizat de tsunami a trecut fără a se confirma vreun impact.

Amintim că Insulele Kermadec sunt nelocuite, cu excepția insulei Raoul, unde oamenii de știință neozeelandezi rămân uneori pentru a efectua observații meteorologice sau pentru a efectua lucrări de combatere a buruienilor.

În aceste insule se produc frecvent cutremure mari. Din punct de vedere geologic, ele s-au format dintr-o creastă care s-a ridicat în urma coliziunii continue dintre plăcile tectonice din Pacific și Australia.

În altă ordine de idei, a fost înregistrat un alt seism în noaptea de duminică spre luni, în Vrancea. Potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea 2,5.

Seismul a avut loc la ora 23:57 în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 2,5 și a avut loc la adâncimea de 121 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (39 km), Buzău (65 km), Sfântu Gheorghe (70 km), Brașov (83 km), Bacău (94 km), Bârlad (95 km).

There is no tsunami threat to New Zealand following the M7.1 Kermadec Islands earthquake. Based on current information, the initial assessment is that the earthquake is unlikely to have caused a tsunami that will pose a threat to New Zealand.

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) April 24, 2023