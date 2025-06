Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, crede că ar fi o greșeală foarte mare să se mărească taxele și impozitele. El speră ca următorul guvern să reducă din cheltuielile statului.

Acesta a explicat că, în prezent, statul se comportă ca o mașină care merge cu viteza maximă, deși nu are suficient combustibil – adică tot bagă bani în economie, dar acei bani sunt împrumutați. A avertizat că, atunci când statul nu va mai putea injecta bani în economie, va urma o perioadă dificilă, comparabilă cu „mahmureala de după petrecere”.

Năsui a mai spus că România nu va putea evita recesiunea, pentru că are un deficit bugetar foarte mare, care trebuie redus. El a explicat că, atunci când deficitul se reduce, statul trebuie să bage mai puțini bani în economie, iar asta va duce la o perioadă economică grea.

„Noi acum suntem ca într-o mașină în care pedala este pe accelerat la maxim și tot pompăm bani în economie pe care nu-i avem, îi împrumutăm. În momentul în care nu mai pompezi bani, se termină petrecerea, începe mahmureala.

Ce se va întâmpla în România va fi greu. Nu putem evita recesiunea, e imposibil, pentru că avem un deficit imens care va trebui redus. Când reduci deficitul, reduci banii pe care-i pompează statul în economie, ceea ce înseamnă că economiei îi va merge greu.

Întrebarea e cine va plăti totuși factura, dacă o vor plăti tot cei din privat sau dacă o vor plăti politicienii și cei de la stat. În principiu, am ajuns în situația aceasta din cauza exuberanței acesteia pe care a avut-o statul, lăcomiei acesteia de a tot crește cheltuielile an de an și a ajunge la acest deficit”, a explicat el, luni, la RFI.