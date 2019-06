Comisia Europeană avertizase România că salariile din sectorul public au crescut mult prea repede, raportat la productivitatea țării. Guvernul se pare că s-a apucat deja de treabă în acest sens și a început ”marea ciopârțeală”, pe unde poate, pentru a se menține în ținta de deficit bugetar de 3%.

Primii care au fost loviți de tăieri de fonduri și salarii sau sunt trimiși forțat la pensie sunt cercetătorii și actorii din România.

Academia Română a cerut deja institutelor de cercetare să taie salarii și să pensioneze forțat angajați pentru că Ministerul Finanțelor nu a alocat suficiente fonduri. Adresa Academiei Române citează un document oficial trimis de Ministerul Finanțelor tuturor instituțiilor finanțate de la buget. AdAstra, cea mai cunoscută asociația a cercetătorilor români, califică demersul Academiei Române ”ilegal, neavenit și contraproductiv”, arătând că tăierile de salarii contrazic ”principiul meritocrației”.

Teatrele și actorii sunt la fel pe lista de reduceri pentru că pur și simplu nu mai sunt bani. Actrița Oana Pellea scrie, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că nu a mai fost plătită de câteva luni pentru spectacolele sale. Justificarea primită din partea teatrelor este că nu ar fi obținut un buget suficient de mare.

”Tot discut cu teatrele…cerându-mi plata pentru munca depusă. Sunt artist independent și am contracte cu mai multe teatre. Mi se spune că am dreptate să pretind să fiu plătită pentru ce am muncit…am dreptate…Mulțumesc. Și totuși, teatrele îmi spun: «Nu avem bani. Primăria ne-a dat foarte puțini bani.» Sunt convinsă că nu sunt bani. Și totuși…Primăria dă vina pe Guvern, Guvernul pe Președinte, lanțul slăbiciunilor…Și totuși…eu am muncit în martie, aprilie, mai …am jucat cu sălile arhipline (mulțumesc publicului), au intrat bani în teatrele unde am jucat și am dreptul să-mi cer banii munciți”, a scris Oana Pellea.

O situație similară este și la Teatrul Evreiesc de Stat după cum relatează directorul instituției, Maia Morgenstern, tot pe Facebook.

”Firman. Am primit firman de la Înalta Poartă … că de nu unde vă stau picioarele, vă va sta și capul”, a scris Maia Morgenstern pe rețeaua de socializare.

În continuare a reprodus un citat din notificarea primită.

”Având în vedere notificarea Administyratorului Public nr. 1251/05.06.2019, la propunerea Ordonatorului Principal de Credite, Administratorului Public și D.G.E. și tinând cont de execuția bugetului local al Minicipiului București la data prezentă, vă rugăm ca până mâine 20.06.2019, ora 10:00 să prezentați propunerea de reducere a bugetului pentru anul 2019 în formă tabelară conform clasificației bugetare, cu suma de 500.000 lei.”

