Un cutremur puternic cu magnitudinea 4,7 grade a fost înregistrat în sudul Italiei în noaptea de marți spre miercuri, ora 00:52 (ora României). El s-a făcut simțit în provincia Campobasso, regiunea Molise.

Seismul a fost resimțit în localitățile Ripalimosani, Matrice, Castellino, Civitacampomarano, Lucido, precum și în Campobasso, unde sute de persoane au ieșit pe străzi. Date despre seism – ce magnitudine a avut și ce zone a vizat, s-au putut observa pe site-ul Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC).

Cutremurul a provocat panică și în regiunile Abruzzo, Campania și Puglia, relatează presa din Italia.

Pompierii au anunțat că nu au fost înregistrate solicitări de ajutor, prăbușiri de clădiri sau victime. Protecția din Molise a confirmat că, în urma primelor verificări efectuate, nu există în prezent persoane rănite sau situații critice pentru clădiri.

De câteva zile în Molise, seisme minore au fost resimțite de populație. Cel mai puternic, de magnitudine 3,1, a fost înregistrată ieri (marți) cu epicentrul în Sant’Elia a Pianisi (tot în provincia Campobasso).

Primarul din Civitacampomarano, Paolo Manuele, a dat mai multe detalii despre cutremur, în timpul unei inspecții cu un tehnician al Primăriei.

„Oamenii au ieșit în fugă din case, există o mare teamă și din cauza alunecării de teren din 2017, care a compromis deja stabilitatea părții superioare a orașului”, a spus acesta.

„La o primă inspecție, nu par să fie daune, cu excepția unora foarte minore. Evident, multă teamă”, a scris pe rețelele de socializare Marco Giampaolo, primarul din Ripalimosani.

La Campobasso, parcările și zonele de staționare au fost umplute în câteva zeci de minute de localnici care, îmbrăcați în pijamale și cu saci și pături în brațe, au decis să petreacă noaptea în afara casei. În Campobasso școlile vor rămâne închise astăzi pentru verificări. Mulți au dormit în mașinile lor.

De asemenea, școlile s-au închis în toate municipiile din epicentru și, de asemenea, în unele sate din zona Fortore Molisano, deja afectate de cutremurul de la San Giuliano di Puglia, unde șocul a fost simțit clar și unde, în 2002, 27 de persoane au murit.

Pe rețelele de socializare, numeroși utilizatori au comentat despre cum au fost treziți de cutremur.

