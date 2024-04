Conform informațiilor furnizate de EFE, regiunea Xinjiang din vestul Chinei a fost afectată de trei seisme cu magnitudinea maximă de 5,4, care au avut loc duminică, într-un interval de nouă minute. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale imediate.

Potrivit Centrului rețelei de seismologie din China, primul cutremur, cu magnitudinea 3,8, a fost înregistrat la ora locală 16:44 (08:44 GMT), fiind urmat de un seism mai intens, cu magnitudinea 5,4, la ora 16:46 (08:46 GMT). Al treilea cutremur, cu o magnitudine de 3, s-a produs la ora locală 16:53 (08:53 GMT).

Seismele au fost înregistrate în regiunea Baicheng, care face parte din prefectura Aksu și se învecinează cu Kârgâzstan. Zona este slab populată, având aproximativ 230.000 de locuitori, care sunt răspândiți pe o suprafață de 15.890 de kilometri pătrați.

În ianuarie anul trecut, un cutremur cu magnitudinea 7,1 a lovit Aksu, fiind soldat cu trei victime şi pagube la nivelul locuinţelor şi al infrastructurii, notează EFE.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 care a lovit Taiwanul săptămâna aceasta ar fi putut avea consecințe grave pentru nou-născuții de la o maternitate. Cu toate acestea, imediat ce au început trepidațiile, trei asistente medicale curajoase s-au grăbit să intervină, punând salvarea copiilor mai presus de propriul lor instinct de autoconservare. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi de la maternitatea Listen Care din Zhubei, comitatul Hsinchu, au capturat momentul și au devenit virale pe rețelele sociale.

La scurt timp după ce au simțit primele vibrații, asistentele s-au repezit la incubatoare. Ținându-le împreună, au împiedicat ca acestea să se ciocnească de pereți sau, și mai rău, să se răstoarne. Datorită curajului lor, acești nou-născuți au scăpat de cel mai puternic cutremur care a lovit insula în ultimii 25 de ani.

