Majoritatea analiștilor financiar-bancari din România apreciază că leul va pierde teren în raport cu euro, în următoarea perioadă. Dacă pe termen de șase luni ei văd un curs depreciat în parametrii moderați, pe termen de un an vorbim deja despre un euro cu circa 10 bani mai valorros decât în prezent.

Concret, analiștii se așteaptă ca, anul viitor, euro să ajungă la pete 4,83 lei, în condițiile în care azi este la sub 4,73 lei.

Pe de altă parte, specialiștii se așteaptă să crească și dobânzile pentru lei.

” In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 77% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7911, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8384. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (iunie 2020/iunie 2019) a inregistrat o valoare medie de 4,12%. Sunt de remarcat anticpatiile de majorae a dobanzilor atat pentru scadentele pe termen scurt (ROBOR 3M) cat si pentru scadentele pe termen mediu (5 ani), 72% si respectiv 64% dintre participanti anticipand aceasta evolutie.”, notează specialiștii CFA, în motivarea indicatorului de încredere macroeconomică.

Te-ar putea interesa și: