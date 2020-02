Euro

Moneda euro a înregistrat o scădere față de ziua de marți. Azi, la cursul de referință al BNR, un euro este 4,7662 lei față de 4,7696 lei cât era ieri.

Lira sterlină

Azi, lira sterlină a avut o creștere față de ziua de ieri: o liră sterlină este azi, la cursul de referință, 5,6680 lei față de 5,6458 lei.

Dolarul american

Moneda americană este și ea în scădere ajungând la 4,3661 lei față de 4,3692 lei.

Francul elvețian

Un franc elvețian a ajuns la 4,4797 lei față de 4,4712 lei cat era marți.

Gramul de aur

La cursul valutar de referință al BNR un gram de aur este 219,9792 lei în scădere de la 220,2258 lei.

Ce spune Mugur Isărescu despre deprecierea leului

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a explicat vineri de ce leul s-a apreciat în ultimele zile și ce impact a avut situația politică din România asupra cursului valutar.

„Cred că în primul rând trebuie înţeles că piaţa valutară are mulţi determinanţi şi faptul că ne-am obişnuit ca un eveniment politic sau altul să aibă impact imediat asupra pieţei valutare nu este o percepţie eronată, pentru că evenimentele politice categoric că influenţează piaţa, dar evenimentele politice nu sunt singurele.

În ultimele zile, din datele noastre, sunt unele informaţii pe care le obţinem şi noi cu o anumită greutate, a acţionat în principal faptul că pe piaţa monetară aşa cum se întâmplă de obicei între 25 ale lunii precedente – 5-10 luna curentă apare o relativă lipsă de lichiditate pentru că firmele, populaţia, toate îşi plătesc impozitele la stat, dările la stat şi atunci în contul Ministerului de Finanţe de la Banca Naţională a României apare un surplus.

E ca şi cum ar steriliza banca naţională banii respectivi. Ei ies din circulaţie. Am mai dat explicaţia asta, acum simplific. Şi când pe o asemenea situaţie apare un vânzător mai important şi asta pot să vă garantez că de data asta nu am fost noi, Banca Naţională, a fost un client. Pot să bănuiesc, dar ce spun în continuare este pură speculaţie, că s-o fi gândit şi el „pică Guvernul, se depreciază cursul, hai să vând acum o sumă mai mare ca să câştig”, oricine vrea să câştige mai mult, dar nu s-a întâmplat. A vândut mai mult şi s-a apreciat cursul”, a spus Mugur Isărescu.

