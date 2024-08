Piața Unirii se va transforma într-un mare sens giratoriu

Alexandru Hazem Kansou, consilier general ales și viitor city-manager al Sectorului 4, a declarat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că, după finalizarea reabilitării zonei Planșeului, Piața Unirii se va transforma într-un mare sens giratoriu și va include un parc nou.

„La Piața Unirii discutăm despre zeci de ani în care nu s-a făcut nicio intervenție acolo, consistentă. Termenul este de doi ani și jumătate până la finalizarea noului proiect. La final, și partea de suprafață va fi schimbată, iar bucureșteanul va putea vedea acolo un nou parc. Se schimbă toată fața. Se transformă toată Piața Unirii într-un mare sens giratoriu”, a declarat Hazem Kansou în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Hazem Kansou a explicat că principala problemă este legată de subteran. El a adăugat că, dacă această problemă este rezolvată, garanția lucrării va fi de 100 de ani. În opinia sa, lucrarea nu este una minoră. Ea nu făcea parte din responsabilitățile sectorului 4, ci era o temă a Primăriei Capitalei.

„Principala problemă este cea de subteran. Dacă rezolvăm această problemă, garanția lucrării este de 100 de ani. Nu este o lucrare de panseluțe, și nici nu era tema sectorului 4. Era tema Primăriei Capitalei”, susține Hazem Kansou.

Planșeul de la Piața Unirii este foarte important

Consilierul municipal a anunțat că lucrările de decopertare a Planșeului din Piața Unirii vor începe la sfârșitul acestei luni.

„La Planșeu, nu este o simplă reparație. Este vorba de o lucrare mult mai amplă. Este o lucrare strategică. De ce? Pentru că, dacă Doamne ferește se surpă Planșeul, se împarte Bucureștiul în două”, a declarat Alexandru Hazem Kansou.

Conform declarațiilor consilierului CGMB, lucrările la această structură vor demara la sfârșitul lunii august.

Alexandru Hazem Kansou a explicat că Planșeul se întinde pe lungimea zonei unde râul Dâmbovița trece în subteran și reapare lângă Biblioteca Națională.

Planșeul are aproximativ 360 de metri lungime și 38 de metri lățime, trecând pe sub fântâni, sub ansamblul fântânii principale și sub parcul din fața Magazinului Unirii.

„Acest Planșeu este făcut pe lungimea părții unde râul Dâmbovița intră în subteran și iese mai departe pe la Biblioteca Națională. Pe lungime, are undeva la 360 de metri, iar lățimea este pe la 38 de metri. Trece pe sub fântâni, trece pe sub ansamblul fântânii principale, trece pe sub parcul din fața Magazinului Unirii. Noi vom începe la sfârșitul acestei luni partea de decopertare, adică partea de suprafață. Ulterior, ajungem și la partea de structură”, a mai declarat Alexandru Hazem Kansou, potrivit gandul.ro.

Durata de reabilitare va fi de 2 ani, plus 9 luni pentru proiectare

Refacerea Planșeului va dura 24 de luni pentru execuție, la care se adaugă 9 luni pentru proiectare.

Proiectarea este programată să fie finalizată până la sfârșitul anului, însă execuția va începe înainte de acest termen.

Surse administrative au declarat recent pentru Gândul că, având în vedere că este vorba despre o structură de 100 de ani, vor apărea cu siguranță surprize în timpul intervențiilor.

De asemenea, acestea au menționat că vor exista inevitabil și probleme în trafic, dar cu ajutorul soluțiilor propuse de Comisia de trafic, Brigada Rutieră și inginerii proiectanți, se vor găsi cele mai bune variante pentru a le gestiona.