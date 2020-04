Fostul purtător de cuvânt al MAE și CEO al companiei de relații publice Links Associates, Corina Vințan, a ridicat un mare semn de întrebare în ceea ce privește campania de strângere de fonduri inițiată pentru Institutul Cantacuzino. Printre cei care au mediatizat campania pe rețelele de socializare se numără și vedete precum Cristina Ich. Vințan punctează faptul că așa ceva nu se poate: doar o treime din fonduri vor fi de fapt folosite pentru a ajuta institutul, restul de fonduri urmând să fie folosiți pentru acordarea unui premiu constând într-un apartament de lux și pentru cheltuieli de marketing.

„Am invatat si eu in cariera mea cum se face un fund raising, adica strangere de fonduri pentru o cauza. In cazul de fata, vorbim despre strangere de fonduri pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino. O institutie care apartine MAPN. Probabil ca lucreaza cu specialist in domeniu doar ca, tehnica folosita este pentru orice fel de campanie doriti, dar nu pentru una care apeleaza la compasiunea populatiei.

Sa ceri 10 euro populatiei si apoi sa explici cum doar o treime merg catre cauza, apoi o treime catre un premiu care este un apartament de lux in nordul Bucurestiului si o treime pe cheltuieli de marketing, adica influenceri? Mi se pare exagerat daca nu de a dreptul vulgar si deplasat. Sa nu mai zic ca poate fi interpretat ca teapa.

Domnilor, nu sunt vremuri sa platesti influenceri pentru a cere bani populatiei. Daca influencerii vor da fie platiti, nu ii solicitati pentru ca sunt multi altii care o vor face gratuit. Apoi, din banii populatiei sa cumperi un apartament de lux???????? Sa il dai premiu?

In cele din urma, institutia care face parte din MAPN, cu ce se ocupa????? Cred ca orice strangere de fonduri in numele unei institutii publice trebuie sa se faca dupa niste norme si foarte atent monitorizata. Inteleg sa fii o asociatie cu traditie si istoric confirmat dar sa fii firma de marketing si sa inventezi asa ceva in numele MAPN mi se pare o nazbatie prea mare!”, a scris Corina Vințat pe pagina sa de Facebook.