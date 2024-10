Are nevoie de puțin timp să rodească, dar va continua să înflorească și să producă fructe an de an, cu îngrijirea potrivită.

Cum să crești și să îngrijești tufele de zmeură în grădina de acasă

Nume comun Zmeura

Nume botanic Rubus idaeus

Familia Rosaceae

Tipul de plantă Fructe

Dimensiune Până la 180 cm înălțime

Expunerea la soare: Soare plin

Tip de sol: Sol bine drenat, bogat; compost amestecat

pH-ul solului: Puțin acid

Perioada de înflorire: Vara și toamnă

Cum și când să plantezi zmeură

Zmeura ar trebui plantată la începutul primăverii. Este posibil să începeți să plantați spre sfârșitul toamnei dacă vă aflați într-o zonă care nu are ierni extreme. Pentru a găsi momentul perfect pentru plantare, aflați ultima dată de îngheț din zona în care locuiți și plantați după ce aceasta a trecut.

Nu plantați zmeura la o adâncime mai mare de 20 cm! Zmeura nu trebuie plantată mai adânc de 20 cm adâncime deoarece, dacă sunt băgate în pământ mai adânc, riscul să nu mai iasă la primăvară este foarte mare. Planta se aşează cu rădăcina răsfirată, care se acoperă apoi cu pământ, iar solul se tasează uşor în jurul plantei.

Selectarea unui loc de plantare

Alegeți cea mai însorită zonă din grădină, chiar dacă este predispusă la umbră parțială.

Zmeura poate să crească și în aceste condiții, doar asigurați-vă că tufele au suficient spațiu pentru ca sistemul de rădăcini să se răspândească. De asemenea, ar trebui să existe un loc pentru adăugarea țărușilor sau spalierelor pentru a susține planta pe măsură ce crește.

Spațiere, adâncime și suport

Distanţa pe rând între plante trebuie să fie între 40-50 cm. Aceste plante au nevoie de sprijin pentru a se putea extinde pe orizontală și pe verticală.

Spalierele și țărușii sunt potrivite pentru grădinile mai mici, dar pentru un rând mai mare de plante de zmeură, instalarea stâlpilor de lemn în pământ cu sârmă între ele este cea mai bună soluție.

Îngrijirea tufișului de zmeură

Aceste plante au câteva cerințe: lumina soarelui, apa, solul și polenizarea, toate componente-cheie pentru a hrăni o plantă de zmeură și a o ajuta să prospere.

Apreciază solul ușor acid, multă lumină și au nevoie de polenizatori pentru ca fructele să se formeze corect și să producă un randament considerabil. Deși poate părea o muncă grea, necesită o întreținere relativ redusă.

Cel mai bine este să așezați zmeura într-o zonă cu mult soare. Condițiile optime asigură tufelor de zmeură 6 până la 8 ore de lumină solară în fiecare zi.

Sol

Zmeura apreciază solurile mai bogate, așa că modificați solul, adăugând compost și gunoi de grajd. Solul argilos este grozav. Ideea este de a oferi plantelor un pământ dens în nutrienți, dar care se drenează bine.

Sulful și varul sunt aditivi utili pentru a influența pH-ul solului. Sulful îl poate face mai acid, în timp ce varul va crește alcalinitatea.

Aveți grijă la rozătoare! Dacă plantația se află aproape de pădure sau zone unde se află animale sălbatice, în special rozătoare, trebuie să luați măsuri suplimentare.

Apă

Zmeura are nevoie de aproximativ un centimetru de apă pe săptămână, dar cel mai bine este să-i oferiți udare regulată, mai degrabă decât una adâncă, săptămânală. Evitați să udați fructele și frunzele, deoarece acest lucru poate duce la boli, iar fructele sunt predispuse la mucegai. Se folosesc adesea sisteme de irigare prin picurare. Cu puțină atenție la modul în care le udați și un sol bine drenat, veți avea rezultate bune.

Temperatura și umiditatea

Zmeura se descurcă bine în zonele care rămân răcoroase pe tot parcursul anului. Temperaturile mai reci nu sunt dăunătoare zmeurei, care, de obicei, preferă vremea mai blândă. Cu toate acestea, există unele soiuri care au fost cultivate și pentru a face față verilor fierbinți.

Îngrăşământ

Îngrășământul este o modalitate utilă de a susține creșterea sănătoasă a plantelor de zmeură. Se recomandă un îngrășământ cu eliberare lentă cu azot și cel mai bine este să puneți îngrășământ înainte ca soarele să răsară sau după ce a apus.

Cel mai bun moment pentru a le fertiliza este primăvara devreme (aproximativ două săptămâni după plantare) înainte de a avea loc o creștere majoră a producției de fructe.

Polenizare

Zmeura este o plantă autopolenizatoare. Albinele sunt insecta principală care ajută la acest proces, ajutând tufele de zmeură și crescând biodiversitatea din grădină.