Investiția este una dintre cele mai simple și mai eficiente moduri de a face bani pe termen lung și nu este nevoie de sume mari pentru a începe. Cu doar 1.000 de dolari, se poate obține un profit de peste 500.000 de dolari în timp. Iată cum se poate face asta, potrivit Fool.

Fondurile indexate S&P 500 au devenit tot mai populare în rândul investitorilor

Nu trebuie să știm prea multe despre bursă pentru a începe să investim.

Pentru mulți oameni, un fond indexat S&P 500 este perfect pentru a începe. Fondurile indexate S&P 500 au devenit extrem de populare în rândul investitorilor. Indicele S&P 500 pe care se bazează aceste fonduri a returnat anual o medie de aproximativ 10%, de-a lungul timpului.

Acest tip de investiție urmărește indicele S&P 500 în sine, ceea ce înseamnă că include aceleași acțiuni ca și indicele și reflectă performanța acestuia în timp.

Fondurile indexate S&P 500 necesită foarte puțin efort

Fondurile indexate S&P 500 necesită foarte puțin efort, deoarece nu trebuie să ne facem niciodată griji cu privire la alegerea acțiunilor individuale sau pentru a decide când să cumpărăm sau să vindem. Tot ce trebuie să facem este să investim în mod constant, iar fondul va face restul pentru noi.

Acest tip de investiție este, de asemenea, o alegere sigură în perioadele de volatilitate. S&P 500 s-a confruntat cu numeroase scăderi ale pieței de-a lungul deceniilor, dar a reușit să-și revină. Indiferent cât de mult va continua actuala criză din SUA, este foarte probabil ca S&P 500 să își revină, la fel și investiția noastră.

Cât de mult se poate câștiga cu un fond index S&P 500

Din punct de vedere istoric, indicele în sine a câștigat o rată medie de rentabilitate de aproximativ 10% pe an. Acest lucru înseamnă că, deși probabil că nu vom obține profituri de 10% an de an, valorile maxime și minime de-a lungul timpului vor ajunge, în medie, la aproximativ 10%.

De exemplu, dacă ar trebui să investim în acest moment 1.000 de dolari într-un fond cu indice S&P 500, am putea obține un profit anual mediu de 10%, iar după 35 de ani am putea avea un câștig de aproximativ 28.000 de dolari.

Magia se întâmplă când investim în mod constant

Presupunând că, pe lângă investiția inițială de 1.000 de dolari contribuim cu alți 100 de dolari pe lună, cu o rentabilitate anuală medie de 10%, iată cam cât putem acumula în timp.

În 20 de ani, vom câștiga 75.000 USD, în 25 de ani – 129.000 USD, în 30 de ani – 125.000 USD, în 35 de ani – 353.000 USD, iar în 40 de ani – 576.000 USD.

Cu cât vom putea investi mai mult în fiecare lună și cu cât vom lăsa banii să crească mai mult, cu atât câștigul va fi mai mare.