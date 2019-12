Autoevaluarea

Stima de sine este cel mai important factor atunci cand ne confruntam cu teama de a ne schimba directia profesionala. Este bine sa ii acordam atentie si sa ne autoevaluam pentru a fi constienti de abilitatile si aptitudinile noastre. Autoevaluarea este esentiala pentru a determina nivelul la care ne aflam, ce asteptari avem si ceea ce ne dorim sa facem cu cariera noastra. Pentru acest lucru, avem la dispozitie astazi test de cariera, teste de inteligenta, test de aptitudini profesionale, care ne ofera o viziune clara asupra a ceea ce putem face pe piata muncii si asupra a ceea ce ni se potriveste.

Constientizarea beneficiilor schimbarii

Daca stii ca la locul de munca actual nu iti este bine, de ce ai vrea sa mai ramai? Cu siguranta ca vei avea multe de castigat daca iti vei schimba directia profesionala. Nu vei avea nimic de pierdut si merita sa incerci, decat sa ramai intr-un cerc vicios la locul actual de munca. Daca ai deja in minte noua meserie, dar totusi nu te induri sa o inveti sau sa o practici, te va ajuta sa identifici toate punctele forte ale acestei meserii, comparativ cu meseria ta actuala. Noteaza-ti pe hartie si compara pentru a pune in balanta toate plusurile si minusurile.

Privirea fricii de schimbare in fata

Pentru a depasi o frica, intotdeauna este bine sa o privim in fata si sa o acceptam, sa fim constienti de ea si sa nu ne fie rusine ca o avem. Tot ce trebuie sa facem este sa fim onesti cu noi si totul va fi mult mai usor. Daca scriem toate fricile care ne impiedica sa ne atingem obiectivele pe o hartie va fi mai simplu sa acceptam frica si sa gasim solutii pentru a o combate. In dreptul fiecarei frici, putem nota o solutie prin care sa stompam respectiva senzatie resimtita. De asemenea, nu trebuie sa ezitam sa apelam la ajutorul celorlalti, prietenilor si familiei. De cele mai multe ori, in aceste situatii suportul si sprijinul celor dragi sunt foarte importante.

Vointa de a face primul pas

Pentru a depasi frica, este important sa avem vointa, ambitie, perseverenta si foarte multa rabdare. Este important sa incepem cu pasi mici. Un exemplu bun ar fi sa ne scriem un CV complet si si sa aplicam la pozitiile pe care ni le dorim. Nu trebuie sa facem gesturi marete. Un prim pas ne va da curajul sa il facem si pe celalalt.

Urmand acesti pasi 4 pasi, vom reusi sa depasim frica de schimbare a carierei, care ne macina de zile, luni sau ani.

