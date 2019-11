Mulți dintre cei care au luat credite de la bănci și care au fie datorii reziduale, fie au intrat în executare silită, se întreabă cum pot să dea în plată.

Avocatul Adrian Cuculis a prezentat o poveste cu final fericit a unui debitor care a închis datoria cu Credit Europe Bank, în instanță. Este vorba despre dosarul de dare în plată, câștigat definitiv de către debitorul care se eliberează de plata oricăror sume.

”Va spun drept ca am peste 22.000 de prieteni si as vrea ca putinul ( sau mai multul) bine pe care am reusit eu alaturi de super echipa mea de avocati sa-l facem, ei, adica prientenii nostri, sa-l transmita mai departe catre alte persoane care au intradevar nevoie de ei.

Daca atunci cand l-am cunoscut pe dl Popescu Eugen acesta era speriat si ingrijorat deoarece executorul Buzatu Constantin intocmea cel de-al doilea proces verbal de licitatie prin care anunta vanzarea imobilului cu care debitorul garantase, la un pret mult mai mic decat datoria catre creditoare, la finalul procesului am resuit sa-i redam zambetul si increderea”, arată avocatul Adrian Cuculis, pe indrumari-juridice.eu.

”Dupa prima discutie cu prietenul nostru, la care l-am intrebat expres ce isi doreste, in sensul fie sa salveze imobilul prin achitarea datoriei sau fie sa apeleze la procedura prevazuta de Legea 77/2016 in sensul stergerii intregii datorii, dl. Popescu a spus clar ca isi doreste cu orice pret sa reuseasca sa dea casa in plata si sa scape de datoria reziduala , deoarece starea lui financiara s-a degradat foarte tare o data cu cresterea cursului valutar CHF dar si din cauza ca a divortat, iar salariul i s-a redus considerabil”, arată sursa citată.

”Conform art. 5 din Legea 77/2016 primul pas a fost sa intocmim notificarea de intentie “prin care consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, dreptul de proprietate asupra imobilului cu care s-a garantat creditul în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4. din aceasi Lege”.

Prin notificarea de dare in plata am aratat creditorului ca atat debitorul principal cat si codebitorii respectiv garantii ipotecari indeplinesc conditiile prevazute de art 4 si anume:

a) creditorul și consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea 77/2016, astfel cum acestea sunt definite de legislația specială;

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit;

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință;

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

Dupa depunerea notificarii in care am invitat creditoarea la odata fixata la biroul notarului public in vederea perfectarii transferului de proprietate, am asteptat 10 zile cu speranta ca totul se va rezolva acolo”, precizează avocatul.

”Din pacate termenul legal de 10 zile de la data comunicării notificării emise, conform art. 7 din Legea 77/2016 creditorul a depus contestatia privind neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege pe rolul judecătoriei în circumscripția căreia domicilia consumatorul – conform alin 2 al aceluiasi articol.

In termen de 25 zile ( cu mentiunea ca instanta de judecata in temeiul art 201 alin 5 CPC poate scurta acest termen) de la primire, debitorii, in speta dl. Popescu Eugen, fosta sotie si mama acestuia au depus intampinare la contestatia depusa de catre Banca unde au aratat in principal ca indeplinesc conditiile de admisibilitate prevazute de legea 77/2016 dar si de catre Decizia 623/2016 care impunea indeplinirea unui a cincea conditii si anume: demonstrarea unui fapt imprevizionar ce a intervenit in situatia debitorilor.

Cum dau in plata conform Deciziei, legiuitorul a decis sa lase la aprecierea judecatorului national interpretarea situatiei imprevizionare de la caz la caz, nearatand o serie de criterii clare ( mentionam ca in prezent acest lucru este in curs de reglementare asteptand raspunsul CCR) la care sa se raporteze in momentul in care se analizeaza impreviziunea in cauza.

La momentul respectiv dl. Popescu Eugen a demonstrat o scadere drastica a veniturilor prin depunerea adeverintelor de venit de la ANAF de la inceputul creditului si pana la momentul respectiv pentru a se face o comparatie si a se observa ca valoarea ratei depasea venitul acestuia.

Totodata a mai aratat ca acesta era singurul intretinator al familiei deoarece din cauza divortului veniturile se injumatatisera iar mama lui – garantul ipotecar, pensionara s-a imbolnavit de cancer fiind nevoita sa sufere o serie de interventii medicale foarte costisitoare.

Toti acesti factori au fost combinati cu cresterea accelerata a cursului valutar cat si de clauzele contractuale pe care Banca le modificase in timpul derularii contractului de credit in favoarea acesteia.

Instanta de fond, Judecatoria Ramnicu Valcea, obiectiv, a analizat situatia cu atentie si a dat castig de cauza debitorilor prin respingerea contestatiei Bancii”, prezintă avocatul Cuculis în continuare cazul amintit.

”A urmat calea de atac a apelului promovata de catre creditoare unde si de aceasta data Tribunalul Valcea dupa o reanaliza a probelor a mentinut decizia instantei de fond si a respins apelul contestatoarei.

Din pacate drumul nu s-a terminat acolo iar batalia finala s-a purtat la Curtea de Apel Pitesti, unde in complet de 3 judecatori a decis admisibilitatea promovarii caii de atac a recursului intentata tot de catre creditoare si totodata a respins fara nicio opinie separata respingerea recursului.

O data cu primirea hotararii definitive si legalizate s-a notificat din nou creditorul in termen de 10 zile conform art. 7 alin. 6 din Legea in discutie sa se prezinte la biroul notarului public in vederea semnarii actului de dare in plata.

Din fericire pentru dl. Popescu, Credit Europe Bank SA a fost de acord sa se prezinte la data stabilita si sa incheie actele incheindu-se un capitol urat din viata debitorilor intr-un mod frumos”, mai scrie sursa citată.

”Cu toate acestea in cazul in care creditorul ar fi inteles sa nu dea curs notificarii debitorii ar fi trebuit sa intenteze un nou proces impotriva acestia conform art 8 din Legea 77/2016 si sa solicite instanței să pronunțe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să se transmită dreptul de proprietate către creditor.

Intr-un final dupa o lupta grea in care administrarea si prezentarea probelor concret si corect a fost esetiala am reusit sa redam speranta si bucuria pe fata dl. Popescu.

Putem spune ca la baza acestui proces a stat stransa colaborare dintre gandurile pozitive si riguroasele diligente intreprinse de catre noi.

Pentru cei care au avut rabdarea sa citeasca toata povestea si sunt in situatia aratata mai sus, pot completa formularul de dare in plata si revenim cu mai multe detalii”, a concluzionat avocatul Adrian Cuculis.

