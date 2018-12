Iohannis răspunde PSD! Cum cataloghează planurile lui Liviu Dragnea

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că plângerea de înaltă trădare anunţată de Liviu Dragnea este ”o fantezie a pesediştilor”, un demers politicianist care este sortit eşecului. ”Este un demers politicianist, care din capul locului, este sortit eşecului”, a declarat Klaus Iohannis, întrebat de plângerea de înaltă trădare pregătită de liderii PSD. El a mai spus că, oricum, procedura de acuzare a preşedintelui pentru înaltă trădare este ”foarte complicată”.”Nu poate nimeni să facă o plângere penală împotriva preşedintelui. Iar pentru înaltă trădare este o procedură foarte complicată parlamentară, care, în primul rând, nu are niciun suport. Este o fantezie a pesediştilor”, a adăugat şeful statului. Liviu Dragnea i-a cerut, duminică, lui Florin Iordache, la Consiliul Naţional al PSD, să pregătească solicitarea de punere sub acuzare a preşedintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare pe motiv că şeful statului ar fi spus că România nu este pregătită să preia preşedinţia UE. Potrivit art 96 din Constituţie, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.