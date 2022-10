Povestea cunoscutei Anastasia Soare este de departe una impresionantă! Regina Sprâncenelor a ales să plece în SUA în 1989, când avea 32 de ani, iar mai apoi și-a construit treptat o afacere de succes în industria de Beauty.

În prezent, Anastasia Soare ar avea o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari, conform datelor centralizate de Forbes. Pe de altă parte, acesta nu a uitat niciodată de unde a plecat.

Recent, ea și fiica sa, Claudia Soare, s-au reîntors în România pentru a-și vizita prietenii și familia și au acceptat și invitațiile la mai multe emisiuni precum Teo Show sau iUmor.

În emisiunea Teo Show, antreprenoarea a vorbit despre cum reușește să se mențină în formă la 65 de ani. Aceasta susține că are o oră fixă la care se trezește dimineața, face mișcare, bea cafea fără zahăr și alege să nu mănânce până la ora patru sau cinci.

Cum arată o dimineață pentru Anastasia Soare?

„Mă trezesc la șapte și jumătate în fiecare zi și bineînțeles că îmi controlez e-mail-urile și Instagramul, apoi fac gimnastică, beau două cafele, fără zahăr, și nu mănânc până la patru sau cinci. Am un shake cu vitamine și proteine, mai mănânc câteodată fructe, dar dacă nu mănânc nu e nicio problemă.

Am vrut să fiu cea mai bună în ceea ce am făcut. Și am lucrat intens, am stat focusată, am fost foarte determinată de ajunge cea mai bună în ceea ce fac”, a dezvăluit Anastasia Soare.

La rândul ei, fiica antreprenoarei, Claudia Soare, a început să lucreze alături de aceasta. Anastasia Soare susține că este mândră de ceea ce a realizat și de faptul că fiica sa se implică activ, însă acest lucru o costă ceva timp.

Drept urmare, Claudia Soare lucrează atât de mult încât îi este dificil să cunoască un potențial iubit, însă asta nu este o problemă chiar atât de mare având în vedere legătura mamă-fiică puternică pe care cele două o au.

Anastasia Soare și Claudia lucrează împreună

„Este o mare mândrie pentru mine ceea ce am realizat, dar este o mândrie mult mai mare să o văd pe fiica mea să facă ceea ce îi place și să fie atât de dedicată. Motivul pentru care a început să lucreze cu mine… pentru că nu aveam niciodată timp să stau cu ea”, a declarat Anastasia Soare despre fiica ei.

La emisiunea unde au fost invitate cele două, Regina Sprâncenelor a preferat să opteze pentru un look clasic, însă fiica ei a șocat pe toată lumea. Aceasta a ales să aibă un păr viu colorat, inspirat din cultura japoneză.

„Îmi plac personajele anime și am vrut întotdeauna să devin un astfel de personaj. Mi-am făcut stilul meu, care e potrivit pentru mine și este puțin animat, puțin excentric. Mă simt foarte confortabil”, a dezvăluit fiica Anastasiei Soare.