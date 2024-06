Marcel Ciolacu a relatat că, atunci când a primit informarea, a fost cuprins de revoltă. În ciuda acestui fapt, a menționat că s-a simțit invadat în intimitatea sa fără motive întemeiate. A descris această situație ca fiind o încercare de a-l opri. Mai departe, a menționat că a contactat un avocat și i-a comunicat că are 48 de ore pentru a verifica înregistrările din propria sa locuință.

A doua zi, s-a simțit mai calm și a luat decizia să bea un pahar de vin. A explicat că a considerat că ar fi fost mai dăunător pentru el să vizualizeze înregistrările din casa sa.

A concluzionat că acest episod din viața sa a fost depășit. Aceste declarații au fost făcute de Marcel Ciolacu vineri, într-un interviu acordat postului România TV, în timp ce se afla la volanul mașinii sale, într-o plimbare prin Capitală, în momentul în care a fost întrebat dacă se simte confortabil știind că a fost ascultat în casă.

„Când vine informarea te ia cu revoltă. Totuşi, am avut în dormitor, mi-ai intrat în imtimitate pe ceva nefondat. A fost o încercare de stopare a mea. Am sunat avocatul şi i-am spus că am 48 de ore în care pot să mă duc să văd ce s-a filmat la mine în casă. A doua zi m-am mai liniştit, am băut un pahar de vin. Cred că îmi făcea mai mult rău dacă mă duceam să văd filmări de la mine din casă. E un episod din viaţa mea depăşit”, a declarat Marcel Ciolacu.