Criza imobiliară este foarte aproape. CNN a dezvăluit că Evergrande, cel mai mare exponent al crizei datoriilor din China, nu-și poate finaliza planul de restructurare a datoriilor din cauza unei investigații asupra uneia dintre filialele sale.

Rezultatul? Luni, acțiunile Evergrande au scăzut cu 21% la bursa din Hong Kong, „trăgând în jos acțiunile altor dezvoltatori imobiliari chinezi” și adâncind dezastrul economic care a zdruncinat economia deja fragilă a Chinei, arată o analiză publicată de The Week.

Evergrande nu este singurul dezvoltator chinez care se luptă cu datorii uriașe. Criza Evergrande a fost doar începutul. Sectorul imobiliar al Chinei se clatină și nu este clar dacă guvernul lui Xi Jingping are instrumentele necesare pentru a rezolva problema. Criza din sectorul imobiliar din China se înrăutățește.

Evergrande și companii similare au fost „cândva industrie în plină expansiune și un motor-cheie al creșterii economice a țării”, a scris Reuters. Dar Evergrande nu este singurul dezvoltator chinez care se luptă cu datorii uriașe: Country Garden Holdings, care are 108,7 miliarde de yuani (mai mult de 14 miliarde de dolari în dolari SUA) în rambursări de obligațiuni datorate, a semnalat, de asemenea, că este la un pas de prăpastie.

Agravarea acestor crize ar putea „întârzia perspectiva unei redresări, atât a pieței imobiliare, cât și a economiei chineze în general”, nota Reuters. Și Bloomberg adăuga că problemele din sectorul imobiliar al Chinei au „subminat forța lui Xi Jinping” de a pune capăt haosului economic care a cuprins țara. Guvernul lui Xi a luat „măsuri pentru a susține cererea de locuințe”, inclusiv slăbirea restricțiilor ipotecare, în speranța că așa va menține industria pe linia de plutire, dar „populația îmbătrânită a Chinei și o ofertă foarte mare de locuințe” sunt semnale proaste.

Companiile s-au retras. Din ce în ce mai puțini oameni cumpără case

Problemele marilor dezvoltatori lovesc în cei mai slabi din China, a informat The New York Times. „Întreprinderilor mici și angajaților li se datorează sute de miliarde de dolari” pentru lucrările finalizate, iar noi proiecte de dezvoltare nu mai sunt în desfășurare. Acest lucru a afectat restul economiei. „Companiile s-au retras. Din ce în ce mai puțini oameni cumpără case”, a subliniat publicația. Se vor extinde problemele Chinei în Occident? Greu de spus. „Realitatea este că lumea este acum puțin mai puțin dependentă de China, decât era înainte chiar și acum câțiva ani”, susține Eswar Prasad, de la Universitatea Cornell, într-un interviu pentru The New Yorker.

O prăbușire a bursei din China ar putea să nu aibă un „efect negativ” asupra acțiunilor americane. Chiar dacă „țările exportatoare de mărfuri și țările exportatoare de petrol” ar putea fi afectate de economia chineză aflată în impas, „exporturile americane către China sunt limitate”, ceea ce înseamnă că americanii ar putea evita, în mare parte, „efectul de amortizare” al crizei imobiliare.

Efectele nu sunt doar economice. Business Insider a subliniat că președintele Biden susține că actuala criză imobiliară reduce posibilitatea unui conflict China-SUA asupra Taiwanului.

„Este foarte ocupat chiar acum”, a spus Biden despre Xi, la începutul lunii septembrie. Eforturile lui Xi de a stimula economia țării scad, iar unii observatori se tem că asta înseamnă că Beijing-ul și-ar putea îndrepta atenția spre Taiwan. Nu și Joe Biden.

„Nu cred că va determina China să invadeze Taiwanul. Dimpotrivă, China se pare că nu mai are aceeași capacitate ca și înainte”, a apreciat șeful de la Casa Albă.

Refacerea sectorului imobiliar poate avea nevoie de un deceniu

South China Morning Post a informat că Moody’s Investors Service a retrogradat sectorul imobiliar al țării de la „stabil” la „negativ”. Această știre „nu face decât să sporească probabilitatea unui sprijin politic mai puternic” din partea guvernului Xi în lunile următoare. Dar acel stimul nu va face decât să stabilizeze sectorul, nicidecum să-l resusciteze.

„O redresare majoră, alimentată de stimulente pe piața imobiliară din China, este foarte puțin probabilă”, a subliniat SCMP.

Probabil că va fi nevoie de mai mult timp pentru a ieși din criză.

„Refacerea sectorului imobiliar poate avea nevoie de mai mulți ani sau chiar de un deceniu”, a declarat economistul Hao Hong pentru CNBC.

Unul dintre obstacole: piața imobiliară din China este deja supraaglomerată. Există mai multe case și apartamente disponibile decât oameni care să le ocupe.