Cristian Tudor Popescu a dat cărțile pe față despre plecarea de la Digi 24. El a dezvăluit că a fost dat afară. Mai mult, celebrul jurnalist a ținut să ofere detalii despre colaborarea sa cu postul de televiziune.

Cristian Tudor Popescu a vorbit, într-o sesiune de întrebări pe Reddit, despre planurile sale de viitor și situația jurnalismului în România.

„Am fost concediat de Digi24. Nu doresc să fac altă emisiune la nicio televiziune, e posibil să apar din toamnă la o emisiune online. Cu domnul în cauză (n.r. – Cosmin Prelipceanu) am încetat colaborarea acum 4 ani. Cu Digi24, acum un an. De fapt, n-a fost nicio colaborare, am fost prezent în platoul acestei televiziuni și am spus ce am avut de spus.”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

CTP susține că avea același salariu de 7 ani

El a ținut să puncteze că banii care îi intrau lunar nu erau pe măsura informațiilor apărute în presă. În plus, jurnalistul a spus că salariul i-a rămas același timp de 7 ani.

„Financiar, am fost remunerat de Digi24 cu o sumă lunară, neschimbată vreme de 7 ani, mult mai mică decât cele vânturate pe net de cotarlele de presă”, a mai spus CTP.

În ceea ce privește planurile sale de viitor, gazetarul a ținut să arate că puncteze că acum a face parte din presă e o înjosire din punct de vedere moral și intelectual. În plus, el a ținut să arate că jurnaliștii independenți vor rămâne independenți doar în online.

Gazetarul nu se mai consideră de mult un jurnalist

„Nu mai sunt de mult jurnalist. Consider că a face parte din ceea ce se numește acum presă e o înjosire din punct de vedere moral și intelectual. Deci, nu comentez domeniul. Jurnaliștii independenți vor rămâne independenți pe net”, a spus Cristian Tudor Popescu.

De altfel, în septembrie anul trecut, CTP a vorbit despre încetarea colaborării cu Digi 24. El a spus atunci că ar fi trebuit să se despartă de mult de postul de televiziune, dar că a rămas din respect față de telespectatorii emisiunii sale și de partenerul său de dialog de la acel moment.

„Acum, sunt dezlegat. Nu există vreo televiziune de știri la care să iau în considerare a mă „transfera”. Poate că ne vom revedea pe youtube, mă voi gândi. Deocamdată, iau o pauză video. Dar, ne putem întâlni în continuare în scris, în Republica, pe facebook și, audio, joia dimineața, la Europa FM. Deși concediat, nu plec în concediu”, a mai transmis atunci CTP pe Facebook.