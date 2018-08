Cristian Rădulescu dă de pământ cu Iohannis: „Am identificat 7 motive pentru care e vinovat de înaltă trădare”

„Decizia noastră în partid de a-l suspenda pe preşedinte există de mult timp. A fost la un pas de a se face această suspendare când nu a respectat decizia CCR de demitere a doamnei Kovesi. Am identificat şapte lucruri pentru care dânsul este complet vinovat şi care pot sta la baza oricărei decizii de suspendare. (...) Intenţia a fost iniţial de suspendare pentru nerespectarea CCR. Iohannis a avut informaţii din interiorul PSD şi dimineaţă, când voiam să facem suspendarea, a revocat-o pe Kovesi. Acţiunile care pot sta la baza acestei înalte trădări: Iohannis a făcut acţiuni care au dus la deservicii economice şi strategice ale acestei ţări, conform Știripesurse.ro.

Informaţiile mincinoase spuse la televizor, pe care un preşedinte nu are voie să le facă, au făcut o stare în interior şi în exterior, minţind că nu sunt bani de pensii şi salarii, s-a creat o instabilitate economică care a dus la blocaje investiţionale. Nimeni nu vrea să vină când un preşedinte spune astfel de lucruri.

Nu am început cu cea mai gravă: incitarea la schimbarea ordinii constituţionale. Iohannis a ieşit permanent în stradă, cere ieşiri în stradă cu atacuri împotriva guvernului. Atacă în permanenţă premierul şi guvernul, personal şi prin intermediari cum este Orban.

A blocat în legislativ parlamentul permanent. Atacă orice fel de iniţiativă legislativă. Am avut până acum o mulţime de preşedinţi şi niciodată, nici măcar Băsescu, nu au atacat cum atacă dânsul orice lege.

Când creezi o instabilitate economică prin declaraţiile pe care le faci e motiv de trădare naţională. (...) Nu cred că mai e mare lucru de discutat. Trebuie să ne întâlnim. Trebuie făcut un document după care trebuie demarată urgent această acţiune. (...) O să discutăm cu juriştii acest document, în aşa fel încât nimeni să nu îl poată ataca. Va fi prezentat şi grupurilor parlamentare şi va fi trimis la vot în parlament. Aveam obligaţia să îl suspendăm de foarte mult timp. A avut informaţii din interiorul PSD şi când am vrut să îl suspendăm, a revocat-o pe Kovesi. Temeiul de nerespectare a deciziilor CCR era suficient pentru a-l suspenda. Domnul Iohannis nu are nicio şansă să mai prindă vreun mandat. Va vedea dânsul iubirea asta de ţară pe care crede că o are folosind pârghiile cu Germania, se va vedea naţionalismul românesc, care îi va transmite un mesaj anul viitor domnului preşedinte.”, a declarat Rădulescu.