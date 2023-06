Cristian Popescu Piedone, proaspăt revenit în fruntea Primăriei Sectorului 5, le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut și care au crezut în nevinovăția lui.

Cristian Popescu a revenit în mod oficial în fruntea Primăriei Sectorului 5

Edilul a spus că s-a întors cu poftă de muncă și a promis că va face din Sectorul 5 un etalon în București.

”Liber printre oameni!

Liber să-mi îmbrățișez iar vechii amici. Liber să merg iar la pas cu ei. Liber să-i privesc, liber să le ascult durerile, sugestiile, criticile.

Sunt liber să fiu iar pe străzi, printre ai mei, liber să căutăm rezolvări la problemele comunității, liber să glumim, liber să ne pozăm, liber să râdem.

Dragilor, vă mulțumesc că existați în viața mea! Vă mulțumesc că nu m-ați abandonat și ați continuat să credeți mereu în dreptate!

O luăm de la capăt, reîncepem ceea ce am oprit fără voia noastră!

Ne-am dus povara, am suferit, am plâns, am căzut, am sperat și ne-am ridicat mai puternici! De acum încolo… facem ceea ce știm, reparăm ce s-a stricat, construim ceea ce trebuie în comunitate!

Este vremea Sectorului 5! Îl facem boboc! Fix ca-n visurile noastre, nu-i așa?

Cu respect și dor de muncă, primarul Piedone”, a scris Piedone pe Facebook.

În Primăria Sectorului 5 nu se va mai face politică, doar politica cetățeanului

După ce a fost pus în libertate, Cristian Popescu Piedone și-a reînceput, oficial, activitatea de primar al Sectorului 5 al Capitalei. El a spus, marți, că în Primăria Sectorului 5 nu se va mai face politică.

„În Primăria Sectorului 5 nu se va mai face politică, decât politica cetățeanului. Nu am stat degeaba zilele acestea, bineînțeles că nu m-am abținut și am trecut prin sector. Vom ține foarte mult legătura, ușile noastre sunt deschise pentru toată lumea.

Decât politica cetățeanului. Noi lucrăm pentru cetățeni și pentru români. Iar formațiunile politice care probabil astăzi s-au deranjat și mai în trecut, de răul sau bucuria altului, doar ce am venit și nu au realizat nimic. Mă apuc de muncă, chiar de astăzi”, a spus Cristian Popescu Piedone.

Totodată, Primarul Sectorului 5 a precizat că își va delega parte din atribuții viceprimarilor.