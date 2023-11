Cristian Cioacă trebuie să achite daune morale familiei Elodiei Ghinescu. Procesul dintre cele două părți a fost pus pe rol din nou, după ce a ieșit din închisoare.

Cristian Cioacă a fost condamnat la 15 ani și opt luni de închisoare cu executare în anul 2014. În acest an, însă, a fost eliberat condiționat de către Tribunalul Argeș.

O condiție a eliberării condiționate era achitarea daunelor morale. Până acum, însă, familia Elodiei Ghinescu nu a primit niciun ban de la el. El trebuie să achite 250.000 de lei.

„Este deja dosarul de executare, care se află pe rol pentru recuperarea despăgubirilor, stabilite prin sentința prin care a fost condamnat. Acum s-a repus dosarul pe rol pentru că el a ieșit din închisoare. Urmează să aibă loc executarea silită a dumnealui, pentru recuperarea daunelor morale și materiale stabilite prin sentința prin care a fost condamnat.

Probabil că s-a angajat, lucrează undeva, el oricum este supravegheat de Serviciul de Probațiune la acest moment, mă gândesc. Nu ar fi trebuit nici în opinia mea să beneficieze de această eliberare condiționată.

Dumnealui nu a recunoscut niciodată săvârșirea faptelor și nu a achitat despăgubirile morale stabilite de către instanță către familia Elodiei și către copil”, a explicat avocata familiei Ghinescu, Crina Radu, conform WOWbiz.ro.

Emilia Ghinescu, mama decedatei, a fost șocată când a aflat că cel care i-ar fi ucis fiica a fost eliberat cu cinci ani mai devreme. Din punctul ei de vedere, Cristian Cioacă „reprezintă un real pericol pentru femei, dar și pentru animale”.

„Cum să-l elibereze atât de repede? O fi făcut pe mâța blândă la închisoare, de i-au dat drumul atât de repede. Reprezintă un real pericol pentru femei, dar și pentru animale, am auzit că alerga și pisicile ca le împuște cu pistolul.

Potrivit spuselor ei, el trebuie să plătească despăgubiri în valoare de 380.000 de euro. 250.000 de euro pentru Emilia Ghinescu și fiul ei, iar restul, până la 380.000 de euro, fiului lui. Emilia Ghinescu insistă să primească banii. Nu are de gând să-l ierte. O să-l acționez în judecată. Nu se lasă.

„Ce voi face cu aceşti bani? Nu voi face ceva anume, ce poți să faci cu banii primiți pentru moartea fiicei mele? Nu m-am gândit. Voi vedea, când îi voi primi, mai e până atunci.

Am auzit că nu are de fapt nimic pe numele lui, şi că ce ar fi avut ar fi pus pe numele altora. Nici loc de muncă de nu are. În acest moment, dacă mă întrebați, nu ştiu nici unde locuiește, mai nimeni nu știe”, a zis femeia îndoliată.