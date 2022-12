Cristian Bușoi susține ferm că nu are nicio legătură cu cazul de corupție al Evei Kaili

Cristian Bușoi a anunțat, luni, că nu are nicio legătură cu cazul de corupție în care este implicată Eva Kaili. Anunțul său a fost făcut în contextul în care ziarul „Libertatea” a pornit „o campanie susținută de presă” la adresa sa, „încercând să facă o lipire forțată de Qatargate, prin insinuări și speculații se încearcă crearea unei imagini defavorabile” lui, spune europarlamentarul.

Acesta a reamintit că activitatea sa în cadrul Parlamentului European este apreciată de colegii lui din Parlamentul European, Comisia Europeană și de forurile Uniunii Europene și s-a desfășurat tot timpul în litera legii.

„Nu am încălcat legea în niciun fel, nu am comis niciun act ilegal sau imoral. Nu sunt suspect în cazul Evei Kaili și nici nu am vreo legătură cu acest caz”, a scris, luni, Cristian Bușoi pe contul lui de Facebook.

Cristian Bușoi a explicat că a preluat președinția grupului de prietenie cu Qatarul din dorința de a avea contacte diplomatice cu reprezentanții acestei țări pentru că diplomația parlamentară este una dintre pârghiile eficiente care poate ajuta statele membre UE, implicit România, în construirea de relații reciproc avantajoase.

„Unul dintre dezideratele pe care ni le-am asumat în Comisia ITRE, pe care o conduc în Parlamentul European și în Uniunea Europeană, în ansamblul ei, este atingerea ”independenței energetice”, inclusiv prin accesarea unor surse suplimentare de aprovizionare cu energie. De aceea, construirea de relații cu țări ce pot asigura și pot intra în parteneriat cu UE sau cu țări membre este un lucru extrem de util.

După o perioadă în care am văzut că grupul de prietenie nu are o activitate în sensul dorit, am renunțat la președinția acestui grup. Am participat la două evenimente în Qatar într-o scurtă perioadă: Doha Forum în 2019, unde mi-am achitat costurile cu deplasarea (conform facturii SERIA: EM2019 NR 2208) și ”Conferința Internațională: Social Media: Provocări, protejarea libertăților și promovarea activiștilor”, organizată în 2020 de Comitetul Național pentru Drepturile Omului Qatar, pentru care costurile au fost acoperite de organizatori.

Nimic ilegal și nici imoral.

Acest lucru se practică în toată lumea, în special atunci când gazdele trimit invitații de participare la forumuri organizate și când doresc să aibă o participare cât mai largă. Este o practică. Astfel de invitații cu decontări suportate de organizatori sunt adresate nu doar oamenilor politici, ci și ONG-urilor, persoanelor publice, ziariștilor sau analiștilor.

Declarația de participare la evenimentul din februarie 2020 din Qatar și de participare la Conferința anuală a Industriei de Petrol și Gaze de la Sandefjord – Norvegia nu au fost transmise pentru a fi publicate pe site-ul Parlamentului European dintr-o eroare de interpretare a staff-ului meu a Capitolului 2 – INVITAȚII LA EVENIMENTE ORGANIZATE DE TERȚI – Articolul 6 punctul 2 care subliniază excepțiile de la Regulamentul – MĂSURILE DE PUNERE ÎN APLICARE A CODULUI DE CONDUITĂ A DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN MATERIE DE INTERESE FINANCIARE ȘI CONFLICTE DE INTERESE.

Îmi asum această eroare, care va fi urgent remediată. După cum se poate observa cu ușurință pe site-ul Parlamentului, în mandatul trecut am declarat deplasările pe care le-am efectuat la Singapore și în Emiratele Arabe Unite, în virtutea transparenței și a informării corecte despre activitatea pe care o desfășor ca reprezentat al României în Parlamentul European”, a adăugat europarlamentarul.

Activitatea lui Cristian Bușoi în Qatar nu a adus prejudicii în niciun fel Parlamentului European

Spre final, el a reamintit că activitatea pe care am avut-o în cadrul grupului de prietenie cu Qatar nu a adus prejudicii în niciun fel Parlamentului European și nici nu există suspiciuni că a promovat interesele acestei țări sau vreo implicare în scandalul de corupție al Evei Kaili.

„Vreau să subliniez încă o dată că activitatea pe care am avut-o în cadrul Grupului de prietenie cu Qatar nu a adus prejudicii în niciun fel Parlamentului European. Nu am ascuns deplasările în Qatar. Am promovat pe rețelele oficiale de socializare evenimentele la care am participat și mesajele pe care le-am transmis. Am susținut că avem nevoie de cooperare pe zona de energie și pe alte teme economice.

Anul acesta am fost desemnat ”Cel mai influent europarlamentar în domeniul Energiei”. Este o recunoaștere a activității extrem de intense pe care am desfășurat-o la nivelul instituțiilor Uniunii, a muncii în calitate de președinte al ITRE și de negociator pentru multe Dosare importante. Consider că acest titlu aduce o bună reputație grupului de eurodeputați români și României, pe care o reprezint cu mândrie în Parlamentul European”, a reamintit Cristian Bușoi.