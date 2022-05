Cristian Bușoi, față în față cu ministrul Energiei din Norvegia. Care a fost principalul subiect pe agenda discuțiilor?

În acest context, președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European a subliniat că este vital pentru UE să își consolideze aprovizionarea și independența energetică.

„Onorat de invitația pe care am primit-o, în calitate de președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, la Conferința anuală a industriei de petrol și gaze de la Sandefjord, Norvegia. Am susținut un discurs în debutul conferinței, în care am prezentat nevoia unui parteneriat strâns între Norvegia și Uniunea Europeană în sectorul de petrol și gaze și am mulțumit oficialilor de la Oslo pentru decizia imediată de a suplimenta cantitatea de gaze pe care o furnizează în UE. Este un pas important în lupta noastră pentru oprirea importurilor de gaz rusesc în UE.

Pentru Europa este vital să își consolideze aprovizionarea și independența energetică, iar Norvegia, prin măsurile pe care le-a luat deja este cu siguranță un partener de nădejde pentru cetățenii UE”, a transmis Cristian Bușoi pe pagina sa de Facebook.

Hidrogenul și carbonul, esențiale pentru o Europă independentă de gazul rusesc și pentru atingerea neutralității climatice

De asemenea, acesta vorbit și despre exploatarea resurselor de hidrogen, dar și captarea carbonului.

„Am avut astăzi o întâlnire bilaterală și cu ministrul pentru Petrol și Energie din Norvegia, Terje Aasland, și alți oficiali din acest minister, dar și cu membrii Comisiei permanente pentru Energie și Mediu din Parlamentul Norvegiei. Pe agenda discuțiilor s-au aflat exploatarea resurselor de hidrogen, dar și captarea carbonului, ambele esențiale în parcursul nostru spre o Europă independentă de gazul rusesc și pentru atingerea neutralității climatice, conform agendei Fit for 55. Cu toții am fost de acord însă că pentru acestea este nevoie de investiții susținute și de o strategie bună, cu reguli clare, care să poată fi aplicată rapid.

Nu în ultimul rând, am atins subiectul parcurilor de vânt offshore, care produc energie verde și pentru care există potențial și în Marea Neagră. L-am invitat pe ministrul norvegian al Energiei la o dezbatere pe tema energiilor viitorului în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie pe care o conduc în Parlamentul European și am primit, la rândul meu, o invitație în zona arctică a Norvegiei, pentru a vedea investițiile care s-au făcut în energii regenerabile”, a completat președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European.