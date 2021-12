Nu este un secret pentru nimeni faptul că judecătorul Cristian Danileț a divorțat de soția sa în trecut. În urma mariajului lor, a rezultat o fiică numită Ana Maria Danileț. După separarea oficială de soție, Cristian Danileț a fost nevoit să plătească 16,6% din venitul lunar net pentru pensia de întreținere a fiicei sale.

Acesta și-a executat silit propriul copil din cauza pensiei alimentare lunare. Acțiunea sa a uimit un număr semnificativ de oameni, iar reacțiile de pe rețelele de socializare nu au întârziat să apară.

„Cristian Danileț, magistrat excentric, cu tulburări narcisistice deviante”

După ce și-a executat propriul copil, Cristian Danileț a fost aspru criticat pe rețelele de socializare, unde a fost etichetat drept „un magistrat excentric”, care are „tulburări narcisiste deviante și serioase carențe de caracter.”

„Cristian Danileț poate fi un magistrat excentric, cu tulburări narcisistice deviante, dar, cel mai grav, suferă de serioase carențe de caracter. N-am uitat că judecătorul Danileț s-a judecat cu propria fiică, de 11 ani, pentru reducerea pensiei alimentare la 500 de lei, după cum singur dezvăluia:

<<Pentru că situația financiară a mea s-a îngreunat de 6 luni încoace, iar legea prevede că atunci când nevoile minorului cresc sau posibilitățile debitorului scad (evident, doi adulți nu pot trăi cu 400 lei și evident fiica de la Cluj cu un singur părinte întreținător are o situație mai aspră decât fiica de la Iași cu doi întretinatori) se poate recalcula pensia de întreținere, am cerut reducerea pensiei de întreținere a fiicei din prima căsătorie, care nu i-ar pune cu nimic în pericol dezvoltarea datorită faptului că mama ei are un venit aproape cât al meu, la suma de 500 lei, cât era potrivit unei tranzacții anterioare dintre mine și ea.>>”, a scris Despina Neagoe, fost purtător de cuvânt al guvernului Năstase, pe Facebook.

Cristian Danileț, trimis în judecată de fosta soție

Mirela Vlad, fosta sa soție, l-a chemat pe Cristian Danileț în judecată pentru majorarea pensiei de întreţinere în 2007. Atunci decizia finală a magistraților a fost majorarea pensiei de întreținere de la „359,5 lei/lunar la procentul de 16,6% din veniturile nete realizate lunar” de Cristian Danileţ.

Acum, însă, la Judecătoria Iaşi a fost înregistrat dosarul nr. 1868/245/2017 privind plata pensiei de întreţinere, în care Cristian Danileț are calitatea de pârât, iar fiica sa, Ana Maria Danileţ, de reclamant.

Cristian Danileț, dat în judecată de proprii părinți

Cristian Danileţ a fost dat în judecată și de proprii săi părinți, incidentul a avut loc în 2009. Aceștia i-au solicitat să le plătească pensia de întreţinere, fapt care a şi fost admis de instanţa judecătoarească, potrivit flux24.ro.