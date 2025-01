Într-o intervenție televizată, Crin Antonescu a clarificat intențiile sale pentru alegerile prezidențiale din acest an. Fostul lider PNL a subliniat că va candida cu sprijinul majorității partidelor, dar va păstra o poziție de independență în ceea ce privește asumarea candidaturii.

În cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, Crin Antonescu a vorbit despre stadiul discuțiilor cu partidele care îl vor susține. El a explicat că totul este în regulă în cadrul PSD și că are susținerea deplină a celor trei partide mari implicate în susținerea sa la prezidențiale.

„Înțeleg că data pentru ultima etapă a acestui proces prelungit de validare va fi în 2 februarie, că ei (PSD-iștii) trebuie să aibă un congres. Duminica aceasta, cred, PNL are un Consiliu Național, un congres mai mic, și cred că tot în finalul acestei săptămâni și UDMR are un for de conducere. Deci totul e în regulă la PSD.

Sunt conectat puțin (cu partidele), adică atât cât trebuie. Din capul locului, lucrurile au fost clare”, a precizat Antonescu, adăugând că PNL și UDMR urmează să organizeze, de asemenea, întâlniri interne.