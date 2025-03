Într-un interviu recent acordat lui Mihai Tatulici, Crin Antonescu a fost întrebat ce ar putea face Victor Ponta pentru a-i deveni simpatic.

Fără ezitare, fostul lider liberal a respins ideea că simpatia ar trebui să fie un criteriu în politică, subliniind că seriozitatea este mult mai importantă pentru un candidat.

Imediat după, candidatul A.RO a precizat că Nicușor Dan i se pare că este simpatic, rememorând o declarație a acestuia în care spunea că l-ar pune consilier pe Klaus Iohannis.

„Simpatic e cum a spus Nicusor Dan că era din cauza sosurilor a spus că l-ar pune pe Iohannis consilier. A doua zi, după ce CTP tună, se sperie și spune „hai domne că am vorbit prostii din cauza sosurilor”. Asta chiar e o chestie simpatică”.

Crin Antonescu a readus în atenție un detaliu cel puțin inedit în cadrul unei discuții cu Mihai Tatulici: trei dintre candidații la președinție împărtășesc aceeași zodie – Fecioara.

Mai mult decât atât, el și George Simion nu doar că sunt născuți sub același semn zodiacal, ci împart și aceeași zi de naștere.

Dincolo de această coincidență astrală, Antonescu a remarcat că George Simion este absolvent de istorie, o specializare pe care a apreciat-o, sugerând că discuțiile cu acesta ar putea fi cel puțin interesante.

Tema „exilului politic” pe o insulă pustie a fost un alt subiect savuros al discuției. Când a fost pus în situația de a alege un contracandidat cu care să împartă o astfel de experiență, Nicușor Dan l-a menționat pe Crin Antonescu. Surprins, dar onorat de alegere, fostul lider liberal a recunoscut că acest lucru i-a făcut plăcere

”Dar pe de altă parte cazul nu e închis, pentru că domnul Nicușor Dan, cu multă, cu naturalețe, chiar am apreciat, că eu cred că vorbea serios, pus de către soartă cum sunt și eu acuma, pus la Măruță, să aleagă un contracandidat, cu care să meargă pe o insulă singur, eu mă așteptam la alte două alegeri. Domnule, pe mine a zis că mă ia”, spune acesta.

Într-un ton ironic, Antonescu a mai adăugat că niciun contracandidat nu pare dispus să petreacă timp pe insulă alături de Elena Lasconi. Această observație a fost făcută pe un ton glumeț, dar subliniază, în mod subtil, preferințele politicienilor în ceea ce privește partenerii de discuție și colaborare.

Antonescu a subliniat că, de-a lungul carierei sale, a fost obiectul multor atacuri din partea adversarilor politici, inclusiv a lui Corneliu Vadim Tudor, recunoscut pentru stilul său acid și vehement.

Chiar și în perioada în care numele său apărea pe „lista rușinii” a lui Vadim, acesta nu l-a acuzat vreodată de lipsă de inteligență.

În schimb, Elena Lasconi a făcut o remarcă prin care l-a jignit pe candidatul la prezidențiale.

”În atâția ani de carieră politică am avut mulți detractori, sau mulți oameni care m-au atacat și m-au calificat cu o gamă de peiorative diverse. Cornel Vadim Tudor, la care am fost și pe lista rușinii, când era mai tinerel, și am fost copleșit cu ocări. Dar, în fine. Totuși nimeni nu m-a făcut prost.

Eu în continuare am o mare prețuire pentru doamna Lasconi. O consider foarte bine pregătită. O consideră o doamnă de mare eleganță, de mare elevație. Asta cu pedigriul, n-ai ce să-l visezi, l-ai sau nu-l ai.

Adică eu spuneam, domnule, presupun că într-un raport cu Einstein sunt destul de prost.

În fine, o să mă gândesc la propria mea prostie, pentru că da, așa e, doamna Lasconi are dreptate. Fiecare dintre noi purtăm o prostie într-o anumită cantitate, sau de un anumit tip”, spune acesta.