Vineri, Crin Antonescu a afirmat că nu și-a imaginat niciodată că România va ajunge în punctul în care cetățenii să decidă dacă își doresc în continuare democrație și apartenența la Uniunea Europeană.

Candidatul la prezidențiale a declarat că această situație l-a speriat și l-a determinat să revină în politică, după un deceniu de la retragere. Totodată, Crin Antonescu l-a criticat din nou pe Klaus Iohannis, afirmând că „după un președinte care a tăcut prea mult, România are nevoie de un președinte care să vorbească îndeajuns”. De asemenea, el a mărturisit că a fost profund îngrijorat când a constatat că România este pusă în situația de a alege între Vest și Est.

Crin Antonescu a mărturisit că, la început, și el a fost speriat, ceea ce l-a determinat să ajungă în această situație, după ce se retrăsese din politică timp de aproape un deceniu. El a spus că nu și-a imaginat vreodată că în România se va pune problema unei alegeri între Vest și Est sau că se va discuta despre menținerea democrației și apartenența la Uniunea Europeană.

Totuși, acum, odată intrat în competiție, a afirmat că nu îi mai este frică și că este convins de faptul că majoritatea românilor nu au îndoieli și își doresc să continue pe drumul pe care țara a mers și a construit în ultimii ani. De asemenea, a subliniat că toți românii își doresc schimbări și conștientizează necesitatea acestora.

„Şi eu m-am speriat la început. De aceea am ajuns în această situaţie. Şi eu mă retrăsesem de aproape un deceniu din politică. Nu credeam, nu mi-am imaginat niciodată că în România se va ajunge să se pună politic problema către Vest sau către Est, dacă mai vrem sau nu democraţie, dacă mai vrem sau nu în Europa. Eu nu mi-am imaginat acest lucru. (…) Acum, o dată intrat în luptă, nu îmi mai e frică. Sunt ferm convins că majoritatea alegătorilor români şi majoritatea românilor în general nu au dubii şi vor înainte pe calea asta, pe care am fost şi am construit atâţia ani. Toţi românii vor schimbări şi toţi înţelegem că nişte schimbări trebuie să se producă”, a spus Crin Antonescu.