În discursul său, JD Vance a acuzat România de anularea alegerilor prezidențiale din 2024, un subiect care a fost repetat și la Conferința de Securitate de la Munchen, dar și la Conferința Acțiunii Politice a Conservatorilor (CPAC). Vance a subliniat că nu există valori comune între Statele Unite și România dacă autoritățile române îngrădesc libertatea de exprimare și anulează alegeri.

Antonescu a reacționat după aceste afirmații, invocând un context mai larg al influenței externe asupra justiției din România. Potrivit acestuia, ar trebui să se discute și despre dosarele politice din România, despre implicarea Ambasadei SUA în justiția română și despre numărul de persoane care au fost condamnate pe nedrept și ulterior achitate.

„Totuşi, dacă vorbim de ceea ce unii numesc în România soroşism şi în Statele Unite, şi de lucrurile care s-au întâmplat, nu doreşte oare domnul Vance să facem o dezbatere un pic mai în detaliu despre ce s-a întâmplat în România, sub influenţa tot a unei administraţii americane, numai că democrată? Nu vrea domnul Vance să discutăm câte dosare politice s-au făcut în justiţia din România în ultimii ani, sub oblăduirea Ambasadei Statelor Unite, chiar dacă sub un alt regim? Nu vrea domnul Vance să vedem câţi oameni au fost scoşi pe nedrept, achitaţi ulterior, din viaţa politică?”, a declarat Crin Antonescu la B1TV.