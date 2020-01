Deși ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat că nu va crește sub nicio formă vârsta de pensionare, Raluca Turcan a declarat că ar trebui să se discute în spațiul public despre acest subiect.

Oficialul a declarat că anumite persoane ar putea să-și dorească să se pensioneze mai târziu, dar nu crede că se va ajunge la o creștere obligatorie.

„In momentul de fata nu cred ca Romania este pregatita pentru pensionare obligatorie la 70 de ani. Insa cred ca se impune o discutie in spatiul public daca persoanele doresc sa opteze pentru cresterea varstei de pensionare, atunci sa o faca. Dar nu cred ca vom ajunge in curand la o crestere obligatorie a varstei de pensionare. Subiectul acesta a fost deja lansat in dezbatere publica, se lucreaza la un proiect, exista si in Camera Deputatilor un astfel de proiect care permite munca pana la 70 de ani. Daca se va ajunge la concluzia ca exista o sustinere pentru aceasta idee, este posibil sa luam aceasta masura”, a zis Turcan.

În prezent, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi de 63 de ani pentru femei.

Pentru femeile care au realizat stagiul minim de cotizare și au născut mai mulți copii, vârsta de pensionare s-a redus cu câte doi ani pentru fiecare copil. începând de la al patrulea copil, vârsta de pensionare se scade cu câte un an.

O condiție este aceea ca femeile să fi crescut copiii până la vârsta de 16 ani.

