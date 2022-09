Cu cât vor crește pensiile din 2023? Vestea momentului pentru milioane de români

Începând de anul viitor, pensiile românilor vor fi majorate, însă momentan nu se știe procentul concret. Totuși, Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe au trei variante de calcule pentru creșterea veniturilor pensionarilor din România.

Una dintre variante este majorarea acestor venituri cu 5 procente, însă aceasta nu este neapărat pe placul pensionarilor.

Dacă un pensionar are o pensie medie de 1.800 de lei, o creștere de 5 procente ar însemna 90 de lei, scrie Antena 3.

Altă variantă ar fi o majorare cu 10 procente, iar aceasta le-ar aduce în plus pensionarilor suma de 180 de lei, la o pensie medie de 1.800 de lei.

Ministerul Muncii spune că spațiul bugetar pentru anul viitor ar putea include acest procent.

Varianta cu cele mai mici șanse de a fi aprobată

Există și o a treia variantă, cea care ar aduce o sumă puțin mai consistentă în buzunarele pensionarilor, însă aceasta are cele mai mici șanse să fie aprobată, spun surse din cadrul Ministerului de Finanțe. Este vorba despre o majorare cu 15 procente.

Aceasta ar aduce în buzunarele pensionarilor suma de 270 de lei, la o pensie medie de 1.800 de lei.

Prezența PSD în guvern e o certitudine că pensiile se vor majora

Ministrul Marius Budăi a declarat recent că nu-și poate asuma încă un angajament în privința procentului de creștere a pensiilor.

„Vom putea vorbi despre această majorare în momentul în care vom construi bugetul pentru anul viitor, așa cum a zis și domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD. Prezența PSD în guvern e o certitudine că pensiile se vor majora.

De când am venit la guvernare am anunțat un pachet social în coaliție, s-au decis pachete de sprijin succesive. Am continuat și am și prelungit până la 1 august 2023 compensarea facturilor din energie. Măsurile pe care le vom lua vor fi anunțate înainte.

Seniorii României au dreptate, au avut parte în 2020-2021 de momente grele. Eu le garantez că atât timp cât PSD va fi la guvernare, noi vom veghea la ceea ce se întâmplă, vom încerca să le apărăm puterea de cumpărare, după care ne vom așeza și ne vom ocupa de creșterea veniturilor”, a afirmat ministrul PSD al Muncii.