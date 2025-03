Dezbaterile au început cu analizarea anului 2024 care, deși lipsit de predictibilitate ca mai toți ultimii ani, companiile de resort au găsit mijloace de a face profit. Desigur, în unele cazuri mai mici decât s-ar fi dorit. Spre exemplu, multe companii au trecut de la B2C la B2B, spre industrial, chiar spre infrastructură, crede Cosmin Răileanu, CEO Vindem Ieftin.

Partea cea mai interesantă au constituit-o discuțiile despre 2025 și ce se poate face într-un moment socio-politic deloc favorabil.

Răileanu: „Suntem parteneri, nu concurenți”

În context, organizatorul Cosmin Răileanu a declarat pentru Capital: ”Ultimii 2-3 ani ne-au demonstrat că piața poate fi impredictibilă, din care cauză evenimente precum Forecast Brunch au o însemnătate deosebită. Unii oameni de afaceri nu vor să stea la aceeași masă cu concurența neluând în seamă faptul că de fapt toți suntem parteneri în industria asta și avem același scop. Noi credem că, prin colaborări, prin completări, se pot genera sinergii care duc la creșterea performanței tuturor.

Ne este mai ușor să progresăm când suntem împreună. Singur poți ajunge repede, împreună, însă, putem ajunge departe. De asemenea, atragem atenția asupra costurilor operaționale. Prin externalizări putem ridica presiunea de pe companii. De exemplu fabricile. Ele au marketing intern, și echipe de vânzări foarte costisitoare. Ei bine, noi le punem la dispoziție 100 de vânzători care să servească 10 fabrici. Și uite așa nu mai cheltuiești 5.000 de euro pentru un vânzător pe lună”.

”Eu văd 2025 ca pe un an al cumpătării, al restartului. A venit momentul să ne repoziționăm în piață, mai spune Răileanu pentru Capital. A apărut IA, au apărut soluțiile DIY (Do It yourself), au apărut taxele suplimentare. Toate astea pun o presiune tot mai mare pe profitabilitatea unei companii. Dacă rezolvăm această problemă, rămânem profitabili. Și cum facem? Inovăm, găsim soluții, ne adaptăm pieței…”.

Întrebat dacă cum afectează ordonanța trenuleț afacerile, Cosmin Răileanu ne răspuns că ”ne afectează pe toți. Companiile de construcții au costuri mai mari care se reflectă în costul manoperei și în final pe proiectul aflat în derulare, fie că e o casă, fie că e o hală industrială. Statul mărește prețurile prin aceste ordonanțe. Care ajung să fie plătite de cel de jos. Autoritățile, astăzi, nu sunt un inamic. Ele sunt ca o căpușă care suge sânge și se umflă continuu, refuzând să plece de acolo!”

Mitul reconstrucției Ucrainei

Speranța unui sfârșit al războiului din Ucraina a creat o nouă speranță: reconstrucția țării vecine. Lucru discutat și la Forceast Brunch. Dacă unii sunt îngrijorați de noi creșteri ale prețurilor la materia primă odată cu declanșarea șantierelor ucrainene, alții văd și un exod al forței de muncă. Nici una dintre aceste situații nu ne este tocmai favorabilă.

Mai există o părere, poate cea mai pesimistă, aceea că România nu prea va participa la această lăudată reconstrucției. Astfel, prezent la eveniment, Iulian Bucur, reprezentantul firmei Caretta (sisteme de acoperișuri), spune: „Reconstrucția Ucrainei a început de fapt odată cu războiul. Americanii sunt deja acolo și construiesc mai cu seamă în zona industrială, hale cu preponderență. Reconstrucția a început și nu o să fim noi în primele linii”.

”În cel mai bun caz, o să ne confruntăm cu un nou val de lipsă de forță de muncă calificată”, spune și Florin Enache, de la Equitone România Enache.

În afară de companiile citate mai sus, la brunch au mai participat și MAM Bricolaj, TeraSteel, RVS ENERGY, EQUITONE Romania, DEKRA, ALT REAL, JTS INSTAL CONSTRUCT, URSAKI RSP, inoSOLAR România, PREFCON, ARKIA, NCLAV.