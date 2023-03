După aproape 10 ani de difuzări neîntrerupte în grilele de programe ale Televiziunii Române, ajunşi deja la sezonul 19, realizatorii „Galei umorului’ le propun telespectatorilor şi pentru această primăvară 11 episoade pline de umor de calitate.

Producătorul Galei umorului ne promite că vom avea parte de surprize și de momente amuzante în cadrul emisiunii

„Prin măiestria inegalabilior Amza Pellea, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Octavian Cotescu, Stela Popescu, Toma Caragiu şi alte nume mari ale comediei, vom savura porţii consistente de haz şi voie bună, în fiecare vineri seară, de la ora 21.00, la TVR 1″, adaugă Cosmin Dumitru, producătorul „Galei umorului″.

Cine a înlocuit-o pe Corina Dănilă

Din această primăvară, lui Dragoş Huluba i se alătură Mirela Zeța. Amândoi fac parte din colectivul actorilor Teatrului de Comedie din Bucureşti.

Colaborarea Mirelei Zeţa cu Televiziunea Română a început cu mai mult timp în urmă, pe vremea când era studentă la UNATC. „Există o legătură a mea cu TVR care s-a format în toți acești ani”, afirmă actriţa.

Dragoș Huluba vorbește despre alăturarea noii sale colege. Ce părere are

,,Cu Mirela Zeţa lucrez de mult timp, atât la Teatrul de Comedie, unde suntem colegi, cât şi la Gala umorului, unde a fost partenera mea în multe scheciuri. Evident, filmările au mers foarte bine şi sunt sigur că vom avea un nou sezon foarte reuşit”, a precizat Dragoş Huluba.

Mirela Zeța este foarte entuziasmată pentru că va face parte din emisiunea ,,Gala Umorului”

„Cred că o emisiune de umor este necesară în aceste timpuri încărcate de griji. O emisiune care să îi binedispună pe telespectatori, poate chiar să îi facă să râdă, este plusul de care toți avem nevoie‘, a spus Mirela.

Mirela Zeţa joacă la Teatrul de Comedie în „Spiritul de familie” sau „Șeful sectorului suflete”, la Teatrul Metropolis – în piesa „Dragostea durează 3 ani”, la Centrul cultural Lumina – în „Liliom”. Și tot la Teatrul de Comedie se pregătește pentru o premieră: piesa „Căsătoria”, de Gogol.

Mirela Zeţa, relație cu Mihai Bendeac

Mihai Bendeac a vorbit despre povestea de dragoste pe care a trăit-o cu Mirela Zeta, fosta lui colega de la Facultatea de Teatru.

” Eeeeeiiii… Eram in facultate, prin anul doi… Ce vremuri… N-a durat foarte mult, dar a fost superb si am avut multe de învățat de la ea. Nu am fi putut sa rămânem împreuna, întrucât avem personalități ce se lovesc mereu cap in cap”, a afirmat Mihai Bendeac.

După scurta lor poveste de pe băncile facultății, Mihai si Mirela s-au reîntâlnit ca parteneri în serialul TV “Mondenii”, productie care a înregistrat un uriaș succes.

Mai târziu, actrița a mai apărut și în emisiunea „Atletico Textila”, acolo unde a dat viață unor personaje celebre din showbiz-ul autohton.