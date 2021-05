Probleme pentru Andra și Cătălin Măruță!

Soțul Andrei a fost invitat la o emisiune de televiziune, unde a oferit informații despre un moment dificil în care copiii lor, Eva și David, nu mai voiau să meargă la școală și la grădiniță.

„Povestea asta cu „seara problemelor” a plecat în felul următor. La un moment dat, Eva nu mai voia să meargă la grădiniță, David, când a văzut că Eva nu mai vrea să meargă la grădiniță, de ce să mai meargă și el la școală, și începuse un haos de ăsta, de nu mai puteam să-l gestionăm. Fără să-mi dau seama, am zis „hai să facem o seară a problemelor”.

Ne-am așezat toți patru și am spus să zică fiecare ce problemă are. „Eva, tu ce problemă ai? De ce nu mai vrei să mergi la grădiniță?”. A început ea să spună ce problemă are, cu un coleg care nu știu ce i-a zis, nu de bullying. Era ceva între ei acolo, cred că o plăcea. Am început să spunem că și noi avem probleme și i-am întrebat ce soluții găsesc la problemele mele”, a spus Cătălin Măruță în cadrul unei emisiuni TV.

Fiecare încerca să dea câte o rezolvare

De asemenea, Cătălin Măruță a spus că fiecare încerca să dea „câte o rezolvare”. Din acel moment, conform declarației respective, o dată la o lună aceștia fac o „seară a problemelor”. Totodată, Măruță a punctat un alt lucru foarte important: „contează foarte mult să vorbești cu copiii”.

„Fiecare încercam să dăm câte o rezolvare. Și am zis gata, „s-a rezolvat problema?” și au zis că merg la grădiniță și la școală de mâine. Ne-am dat seama atunci că o dată la o lună facem o „seară a problemelor”. Contează foarte mult să vorbești cu copiii”, a completat soțul Andrei.