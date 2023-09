PNL va decide dacă va colabora sau nu cu PSD la alegerile din 2024 sau dacă vor mai guverna împreună. Totul, după ce își va duce programul de guvernare la bun sfârșit. Anunțul a fost făcut luni, 18 septembrie 2023, de către Lucian Bode, secretarul general al PNL.

Potrivit lui, PNL se pregăteşte pentru anul 2024 „mergând pe picioarele lui în alegerile de anul viitor.”

El a precizat, totodată, că o colaborare între PNL și PSD pentru alegerile europarlamentare, locale parlamentare și prezidențiale va avea loc „pe baza cercetărilor sociologice, pe baza măsurătorilor, pe baza unor decizii în forurile statut ale partidului”.

O altă variantă ar fi să se întâlnească la finalul acestor procese electorale şi să guverneze împreună, reuşind să convingă peste 50% din români să le acorde votul.

Sunt absolut convins că la acest procent de 20%, cât avem astăzi în toată sondajele de opinie, putem adăuga, din organizare, din aducerea lângă PNL şi a altor forţe politice, aşa cum am vorbit despre ALDE deja suntem în proces de fuziune, aproape 900 de aleşi locali care vor veni alături de noi de la ALDE – credem că putem să ducem PNL la un scor de peste 25%, ceea ce înseamnă câştigarea alegerilor europarlamentare”, a declarat, luni, Lucian Bode .

„Am demonstrat în 2019 că putem câştiga alegerile europarlamentare, cu o listă foarte bună şi un program politic foarte bun, susţinut de români. Am obţinut 27%.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a anunțat, vineri, că nu vrea liste comune PNL-PSD pentru alegerile din 2024. El nu crede că o colaborare cu social-democrații este o soluţie pentru liberali. El a reamintit că „Prin noi înşine.” le-a adus forţă liberalilor în urmă cu 100 de ani, fiind convins că „Prin noi înşine.” le va aduce peste 20% din voturi și la alegerile din 2024.

„Susţinerea mea şi a altor colegi este prin noi înşine. Eu când am venit în PNL, partidul era undeva la 18% sau 20% şi am reuşit să duc partidul, eu, împreună cu referendumul preşedintelui, e drept, la 28% la europarlamentare, eu le spun colegilor mei că singura şansă a PNL este să meargă singur şi să conştientizeze forţa pe care o are.

PNL are o armată de 240.000 de oameni, membri cotizaţi activi, 1.362 de primari, 17 preşedinţi de regiuni, are 130 de parlamentari şi 10 europarlamentari plus foarte multe lucruri pe care le-a făcut în trei ani şi jumătate de guvernare”, a declarat el.