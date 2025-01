În cadrul podcastului s-au atins mai multe subiecte relevante, unul dintre acestea fiind legat de starea de nemulțumire a românilor după alegerile anulate, plecând de la studiul realizat de către INSCOP. Potrivit studiului, aproximativ 70% dintre români ar vota un candidat naționalist la alegerile prezidențiale. În acest context, Remus Ștefureac a adus completări, explicând alegerile cetățenilor.

Nemulțumirile românilor în contextul alegerilor prezidențiale

„Starea de nemulțumire nu este de azi, de ieri. Dacă te-ai uitat atent pe studiu, ai observat că am prezentat niște date comparative. Am măsurat în decembrie, după turul doi, care n-a mai fost, și am repetat aceleași întrebări, cu exact aceeași formulare, acestea fiind adresate undeva prin 2021/2022. Atunci, starea de nemulțumire era chiar mai puternică. Sigur, am văzut un necunoscut care, înainte de alegeri avea undeva la 10%, și după a câștigat primul tur al alegerilor, și de aici sigur a venit șocul” a explicat directorul INSCOP.

Întrebat de către Dan Andronic de ce românii nu au votat cu Cristi Diaconescu sau cu Mircea Geoană în primul tur, Remus Ștefureac a oferit un răspuns scurt. „Pentru că și Cristi Diaconescu e vechi în politică, și Mircea Geoană e vechi în politică”.

Călin Georgescu și propaganda rusească

Potrivit lui Remus Ștefureac, majoritatea românilor sunt pro-UE și pro-NATO, chiar și votanții lui Georgescu. Însă, unele declarații politice ale candidatului Călin Georgescu par a fi mesaje de tip propagandă rusească. Astfel, în loc să consolideze încrederea în partenerii strategici, astfel de mesaje alimentează confuzia și divizarea publicului.

„Aș vrea să spun care sunt o parte dintre nemulțumirile profunde și cum facem această distincție între atitudinea clară, netă, europeană, unde românii nu vor în afara UE. Nici votanții lui Georgescu nu vor treaba aceasta. Însă, este un mare semn de întrebare de ce atunci când votanții tăi sunt totuși pro-europeni și pro-NATO, majoritatea dintre ei, tu Georgescu emiți cele mai evidente scheme de propagandă rusească, spunând că NATO provoacă Al treilea Război Mondial. Aceasta este o propagandă pură, derulată de Rusia în mod sistematic, mai ales în țările fost-comuniste. În schimb, o zonă pe care, din păcate partidele principale n-au știut să o recupereze este zona aceasta de patriotism economic. Naționalismul românesc nu este foarte identitar și aici acest subiect este călărit, mai ales de personajele politice care deturnează o zonă firească de patriotism” a declarat directorul INSCOP în cadrul podcastului.

