Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibilă înțelegere pe piața producției și comercializării semințelor de cultură și pe piața produselor pentru protecția culturilor din România.

Autoritatea de Concurență are indicii că Pioneer Hi-Bred România, DuPont România (actuala Corteva Crop Solutions ROM), Syngenta Agro, Monsanto România și Maisadour Semences România, producători sau furnizori de semințe de cultură și produse de protecție a plantelor, au încheiat înțelegeri pentru fixarea prețului de vânzare cel puțin în relația cu distribuitorul Agricover Distribution.

Înțelegere de restricționare a vânzărilor

Mai mult, investigația vizează și încheierea unei înțelegeri de restricționare a vânzărilor de către Maisadour Semences România în relația cu distribuitorul Agricover Distribution.

În cadrul acestei investigații, Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la companii din domeniu, iar documentele ridicate se află în analiza autorităţii române de concurenţă, în cadrul procedurilor specifice.

Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor.

Legea concurenței interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică concurenţa pe piaţa românească, în special cele care stabilesc prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare, precizează instituția.

Ancheta Consiliul Concurenței privind ROBOR, în plină desfășurare

Adrian Comănescu, director al Direcţiei Pieţe de Servicii din Consiliul Concurenţei, a declarat că s-a primit autorizație de la Curtea de Apel pentru a verifica telefoanele angajaților implicați.

„În procedura de inspecţie, control, pe care am avut-o noi, am primit autorizare de la Curtea de Apel. Pe lângă controlul pe care îl facem noi pe aparatura electronică, telefoane de serviciu, laptopuri, calculatoare etc, am primit o serie de autorizări să inspectăm şi telefoane personale ale persoanelor implicate. Şi atunci, am făcut şi acest lucru.

Volumul de date pe care l-am luat este unul destul de mare, vor trebui analizate – e vorba de sute de tranzacţii, de mii de tranzacţii, pe perioade scurte de timp – şi atunci volumul acesta de date care trebuie prelucrate necesită un anumit timp. Dar, încercăm să ne mişcăm cu celeritate şi să venim cu un rezultat al acestei investigaţii într-o perioadă de timp rezonabilă”, a spus acesta, citat de Agerpres.