Vasilescu a lăsat de înțeles că legea promovată de PSD, potrivit căreia aurul trebuia repatriat, nu se va aplica niciodată. „Ați văzut dvs legea în Monitorul Oficial?” a spus Adrian Vasilescu, la Digi24.

În ultimii doi ani, fostul guvern PSD a pledat și a acționat pentru ca rezervele de aur ale României care se află depozitate la Londra să fie repatriate. S-a dat o lege în acest sens, care a fost contestată la Curtea Constituțională, iar CCR a considerat că nu încalcă legea fundamentală, prin urmare, legea a ajuns la președinte, care a retrimis-o la Parlament, acolo unde se și află în prezent, a explicat Adrian Vasilescu.

„Niciun partid nu este atât de sinucigaș, încât să se amestece în felul acesta în viața aurului vânzând ceva, măcar un gram. Partidul care vinde un gram de aur din România, unde există un cult al aurului teribil, iese din istorie”, a spus Adrian Vasilescu.

Adrian Vasilescu a explicat că până și Nicolae Ceauşescu a dus câte 10 tone de aur în capitala britanică, timp de trei ani la rând. „O prietenă m-a întrebat: Vreau să știu, Ceauşescu a dus aurul la Londra? Eu am răspuns că da. Cât? Păi a dus mai mult. A fost o perioadă de trei ani consecutivi când a dus câte 10 tone de aur în fiecare an, pentru că într-un avion încap 10 tone de aur. A dus un avion într-un an, în altul următor a dus încă 10 tone, în anul celălalt încă 10 tone. Și atunci, prietena mea a spus: M-ai lămurit. Ăștia bat câmpii cu aducerea aurului în țară. Era un fel de a judeca…Și Ceauşescu a dus aur acolo”, a punctat consilierul guvernatorului BNR în emisiunea „În fața ta”.

