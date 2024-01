Consiliera lui Klaus Iohannis a dormit încă de la începutul discursului președintelui

Președintele Klaus Iohannis a adresat un discurs cu ocazia întâlnirii cu ambasadorii acreditați în România.

În imaginile difuzate de Administrația Prezidențială se poate observa că Sandra Pralong, consilier prezidențial la Departamentul pentru Relația cu Românii din afara Granițelor, se odihnea cu mult spor în acest moment important.

Sandra Pralong părea să fie într-un somn adânc încă de la începutul discursului președintelui Klaus Iohannis. Chiar în minutul doi al discursului, consilierul prezidențial părea că se află într-o stare de adormire profundă.

Nu trebuie să uităm că discursul lui Iohannis viza direct domeniul de activitate al consilierului prezidențial, acesta fiind responsabil de relația cu românii din diaspora.

Iată momentul:

Sandra Pralong, consiliera lui Klaus Iohannis, este doctor în Științe Politice

Sandra-Marylin-Andreea Pralong (n. 1958) deține titlul de doctor în Științe Politice, pe care l-a obținut cu distincție la Paris în 2008.

De-a lungul carierei sale academice, a absolvit trei programe de master în următoarele domenii:

1. Marketing – Elveția, HEC Lausanne, 1981

2. Relații Internaționale & Diplomație – SUA, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Boston, 1985

3. Filosofie Politică – SUA, Columbia University, New York, 1997

În anul 1990, Sandra Pralong s-a întors în România după ce lucra în New York, unde îndeplinea rolul de director de promovare (comunicare B2B) la săptămânalul internațional Newsweek.

În Capitală, Sandra Pralong a înființat și condus Fundația pentru o Societate Deschisă în primele sale etape în anii ’90. Ulterior, ea a fost consiliera Președintelui Emil Constantinescu în intervalul 1998-2000 și a deținut poziția de înalt funcționar ONU între anii 2002-2006.

Începând din 2007, prin intermediul Fundației SynergEtica, încurajează tinerii români să exploreze „bucuria eticii” și să conștientizeze că prosperitatea nu poate fi sustenabilă fără a fi și etică.

În 2008, Comisia Europeană a desemnat-o Ambasador al Bunăvoinței pentru Anul Internațional al Dialogului Intercultural.