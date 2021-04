Conflictul dintre Rusia și SUA transformă Marea Neagră într-un teren demonstrativ

“Acestea vor rămâne în Marea Neagră până pe 4 mai”, a spus Ankara.

Acest lucru se întâmplă pe fondul agravării situației din sud-vestul Ucrainei. Prezența a două distrugătoare în regiune “ar oferi oportunități suplimentare de urmărire a activității Rusiei și capacitatea de a răspunde mai bine la circumstanțe neprevăzute dacă apar brusc”, scrie ziarul american Drive.

În ultimele săptămâni, oficialii ucraineni și reprezentanți ai Occidentului și-au exprimat îngrijorarea cu privire la încălcările tot mai frecvente ale încetării focului în Donbas și acumularea de trupe rusești la granița cu Ucraina, notează Associated Press.

Statele Unite declară că Rusia a adunat mai multe trupe de-a lungul frontierei de est a Ucrainei decât în orice moment din 2014 încoace, când a anexat Crimeea și i-a sprijinit pe separatiștii pro-ruși în Donbas. Moscova a acuzat forțele non-costiere din cadrul NATO de intensificarea activității navale în Marea Neagră.

“Este demn de remarcat faptul că orice conflict major care implică Rusia și Statele Unite în această regiune va transforma Marea Neagră într-un poligon de rachete antinavă, unde trupele rusești vor avea un avantaj semnificativ, cel puțin în etapa inițială”, scrie Drive.

Rusia poate scufunda nave NATO în Marea Neagră

În martie, publicații militare au scris că Rusia are potențialul de a scufunda nave ale NATO în Marea Neagră, în special ale flotei americane. În aceeași lună, Drive a anunțat că distrugătoarele americane Arleigh Burke, cu baza în SUA, au sisteme de război radioelectronic AN / SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF), capabile să distrugă rachete antinavă rusești P-800 Oniks.

Între timp, Turcia a promis Ucrainei sprijinul în conflictul cu Rusia. Președintele Zelenski i s-a plâns lui Recep Tayyip Erdogan la Istanbul legat de militarizarea Crimeii și a declarat că pozițiile Kievului și Ankarei cu privire la amenințările din regiunea Mării Negre, precum și cu privire la răspunsul la aceste amenințări, coincid, relatează Reuters. Turcia susține integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și nu recunoaște anexarea Crimeii, notează 24chasa.bg.

Turcia, pregătită să ofere sprijin necesar

La o conferință de presă comună, Erdogan a cerut încetarea evoluțiilor „îngrijorătoare” din Donbas, adăugând că Turcia este pregătită să ofere orice sprijin este necesar. Ucraina testează pentru prima dată drona turcească Bayraktar, care este în serviciu în armata Kievului, deasupra zonei operațiunilor de forță din Donbas. În Crimeea, au reacționat și au spus că sprijinul Turciei seamănă cu o scenă din poemul lui Vergiliu „Eneida”, când după eroul troian omul vrea să exclame: „Temeți-vă de danezii care aduc cadouri”. În peninsulă se susține că, cu un aliat ca Turcia, Zelenski nu are nevoie de dușmani, scrie Lenta.ru.

Situația are multe fațete, arată ca o tensiune între SUA-NATO și Rusia cu privire la Ucraina. Dar generalul turc în rezervă, dr. Naim Babiroglu, profesor la Universitatea Aydin din Istanbul, a comentat astfel acest subiect, citat de BGNES:

„Prin intensificarea și provocarea tensiunilor în Ucraina, Statele Unite vor să atragă țări din UE, în special Germania, de partea lor, care are legături comerciale extinse cu Rusia. De asemenea, Statele Unite se străduiesc se separe Turcia de Rusia. Un alt obiectiv al Statelor Unite este de a intensifica prezența forțelor navale și prezența militară în Marea Neagră sub pretextul crizei ucrainene și pentru a reduce influența Rusiei aici, astfel încât să transforme Marea Neagră într-o zonă de conflict. În acest fel, vor face din Rusia o țară preocupată în permanență de crizele din regiune. În acest scop, însă, Statele Unite trebuie să folosească Dardanelele, Marea Marmara și Bosforul. Cu alte cuvinte, Convenția asupra strâmtorii Montreux trebuie eludată. În timpul crizei georgiene din 2008, când Statele Unite au dorit să invadeze Marea Neagră, Turcia a refuzat să lase navele americane să treacă prin strâmtoare. Prin urmare, Statele Unite consideră acum că, odată cu creșterea tensiunilor dintre Turcia și Rusia din cauza Ucrainei, Ankara va relaxa regimul Montreux și le va permite să intre în Marea Neagră. Astfel, prin obținerea unei astfel de permisiuni din partea Turciei, Statele Unite speră să-și asigure superioritatea în lupta pentru influență împotriva Rusiei și să formeze un front împreună cu state de coastă precum România, Bulgaria și Georgia. Din acest motiv, Statele Unite vor să remodeleze Convenția privind strâmtoarea Montreux în favoarea lor. Și aceasta este o capcană pentru Turcia și este o capcană pentru Convenția de la Montreux. Turcia trebuie să vadă această capcană și să nu împartă cheia acestui document cu nicio țară”.

