Kim Yong Chol, vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, spune despre Donald Trump că este un bătrân derăbdător și că țara pe care o conduce ignoră ultimatumul dat de Coreea de Nord. Acesta a ținut să îl contrazică pe Trump care a declarat pe Twitter că Kim Jong Un ar avea de pierdut totul dacă acționează în mod ostil. Oficialul nord-corean este de părere că ei nu mai au nimic de pierdut.

”Kim Jong Un este prea inteligent şi are mult de pierdut, întru totul, dacă acţionează în mod ostil. El a semnat un acord solid de denuclearizare, nu doreşte să-şi strice relaţia privilegiată cu preşedintele Statelor Unite sau să se amestece în alegerile prezidenţiale americane din noiembrie”,a scris şeful statului american pe Twitter.

Săptămâna trecută, presa nord-coreană KCNA a anunțat că Phenianul a efectuat cu succes un test ”foarte semnificativ” în baza de lansare de sateliţi Sohae, situată pe coasta de vest a peninsulei. Agenția de presă nu a menționat numele armei însă a scris că rezultatele acestui test vor permite schimbarea ”statutului strategic” al Coreei de Nord, scrie news.ro

În octombrie, la Stockholm, a avut loc o reuniune de lucru a celor două părți SUA, respectiv Coreea de Nord. Reuniunea a fost un eșec, dovadă o stă blocarea negocierilor vizând desființarea programelor nucleare și balistice ale Coreei de Nord.

Phenianul avertizează că ”fereastra oportunităţii” este pe cale să se închidă, iar Kim Jong Un a dat Washingtonului ultimatum până la sfârşitul anului să-şi schimbe abordarea.

Administraţia Trump apreciază că acest ultimatum este artificial, în pofida faptului că ambasadorul nord-coreean la ONU a anunţat sâmbătă că ”denuclearizarea” nu mai este deja un subiect de negocieri cu Statele Unite şi că nu sunt necesare negocieri îndelungate cu Washingtonul.

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere…. https://t.co/THfOjfB2uE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019