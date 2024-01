Google a anunțat deja concedieri masive

Giganții din industria tehnologică rămân sub presiunea de a reduce costurile și încep anul 2024 cu noi valuri de concedieri, conform informațiilor furnizate de presa americană.

Google, unul dintre acești giganți, a decis să efectueze concedieri într-o amploare semnificativă, afectând peste 1.000 de angajați. Aceasta reprezintă cea mai mare restructurare demarată în ultimul an și vizează mai multe echipe, de la cele responsabile de gestionarea produselor precum Pixel, Nest sau Fitbit, până la echipele de inginerie asociate produselor precum Google Assistant, conform relatărilor din The New York Times, The Information și The Verge.

De asemenea, Google are în plan să reorganizeze o parte semnificativă a diviziei sale de vânzări de publicitate, care include aproximativ 30.000 de angajați, potrivit unor surse citate de The Information. Acest demers provoacă îngrijorări cu privire la posibile reduceri de personal în unele departamente.

Reorganizarea vine într-un context în care Google se bazează tot mai mult pe tehnologii de învățare automată pentru a ajuta clienții să achiziționeze mai multe reclame pe motorul său de căutare, YouTube și alte servicii. Google furnizează astfel de instrumente, care sugerează și creează automat noi reclame, de mai mulți ani.

Xerox dă afară 15% dintre angajați

În același context al reducerilor de personal, Unity Software, producător de jocuri video, are în plan să renunțe la aproximativ 1.800 de angajați, reprezentând aproximativ 25% din totalul forței sale de muncă. Acesta constituie cea mai amplă operațiune de acest fel din istoria companiei.

De asemenea, gigantul Xerox a anunțat că va efectua concedieri în proporție de 15% din forța sa globală de muncă, ca parte a unui plan de implementare a unei noi structuri organizaționale și a unui nou model operațional.

La sfârșitul anului 2022, Xerox avea aproximativ 20.500 de angajați, conform informațiilor furnizate de CNBC.

Multe dintre aceste concedieri vin pe fondul dezvoltării soluțiilor de Inteligență Artificială, soluții care determină optimizarea unor procese care pot fi realizate automat, la costuri mult mai mici pentru companii.