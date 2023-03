Joi, 16 martie, va avea loc cea de a VI-a dezbatere a proiectului, începând cu ora 10:00 la Deva, la sala ,,Spiru Haret” a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Statisticile privind rata abandonului școlar sunt alarmante. În România, abandonul școlar are o intensitate dublă față de media europeană, fenomen acompaniat de un altul, extrem de îngrijorător: numărul mare mame adolescente. Din păcate, realitatea ratelor abandonului școlar din țara noastră descrie o situație alarmantă și transmite un semnal de avertizare pentru viitorul imediat. Cetăţenii needucaţi reprezintă și o imensă oportunitate economică pierdută pentru ţară.

„Impactul fenomenului asupra economiei noastre va fi dramatic, atât în ceea ce privește pierderea veniturilor, impozitelor și productivității, cât și în ceea ce privește implicarea sporită a serviciilor sociale și a sistemelor de justiție penală pentru a atenua sau corecta efectele acestuia”, a declarat Cristina Chiriac, președinta CONAF.

Dezbaterile anterioare ale programului „Pactul pentru Tineri” au descris impulsurile diverse ale abandonului școlar, efectele sale negative asupra economiei și societății și importanța colaborării între toți factorii implicați pentru reducerea fenomenului.

Înțelepciunea convențională conform căreia abandonul școlar este un proces individual, extrem de personalizat, trebuie adecvată realității fenomenului care, iată, are impulsuri extrem de diverse. Pe parcursul celor cinci dezbateri de până acum, organizate în cadrul proiectului nostru, „Pactul pentru Tineri”, am transmis mesajul că nu putem combate fenomenul decât dacă întregul sistem social participă la acest exercițiu.

Am extins viziunea dincolo de sistemul de învățământ pentru a înțelege impactul familiei, al comunității și al societății asupra probabilității ca elevii să-și continue studiile. A devenit clar că articularea și programarea unui sistem educațional în care mediul privat să se implice este un element esențial pentru îmbunătățirea situației, dar și pentru recuperarea celor care au abandonat prematur școala.

În amploarea și complexitatea lui, fenomenul abandonului școlar nu poate fi stăpânit decât dacă se cristalizează o viziune comună în care toate părțile implicate, sistemul de educație, autorități naționale și locale, legiuitori, comunitățile locale, organizațiile non-guvernamentale și mediul de afaceri lucrează împreună. În acest parteneriat complex, includem desigur, familiile și copiii înșiși, care trebuie să înțeleagă atât pericolele ascunse ale lipsei de educație, cât și avantajele învățării”, a observat Cristina Chiriac, președinta CONAF.

„Nu există nicio formulă magică pentru a reduce rapid abandonul școlar. Va fi un efort de echipă, dar va fi nevoie și de empatie, înțelegere, o etică a responsabilității, de conectare permanentă între cei implicați și de colaborare în interesul viitorului copiilor”, a conchis Cristina Chiriac.

Dezbaterile vor fi moderate de jurnalista Laura Hulubei. Pe lista invitaților se regăsesc membri ai guvernului, parlamentari, reprezentanți ai instituțiilor internaționale și ai mediului privat implicați deja în proiectul „Pactul pentru Tineri”.

Parteneri: Asociația SAMAS, Asociația pentru Valori în Educație, Glasul Vieții – Dan Damaschin, Asociația WeHelp, Asociația Un Pas Spre Educație, Căminul Felix, Asociația Educație și Viitor, Uniunea Studenților din România, Fundația pentru Educație și Vocație, Asociația Părinților Isteți, Kids in Business, Federația Patronatelor pentru Educație și Antreprenoriat Social și Asociația „FiiOM"!

