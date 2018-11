Companii românești la cel mai mare târg de piese și servicii auto

Cea de-a 25-a ediţie a Automechanika Frankfurt s-a desfăşurat între 11 şi 15 septembrie 2018 şi este parte a unui adevărat fenomen mondial. Pe lângă evenimentul din capitala financiară a Germaniei, târgul destinat oamenilor de afaceri implicaţi în comerţul cu piese auto şi servicii conexe are „clone” în alte 16 oraşe din întreaga lume precum Buenos Aires, Mexico City, Shanghai, Madrid, Moscova, Birmingham, Istanbul, Dubai, Riyadh, Atlanta şi Astana. În total, la evenimentele desfăşurate sub egida Automechanika participă anual circa 20.000 de expozanţi şi 600.000 de vizitatori.

Firme româneşti la o expoziţie mondială

Pe lângă nume mari din industria auto mondială, la ediţia din acest an a Automechanika Frankfurt au luat parte şi câteva companii din România. Pavilonul românesc desfăşurat pe o suprafaţă de 82 mp a grupat firme precum Autonova SA, Componente SA, Dalpa Industries, Euro Sandow, Fermit SA, MDE Converting, MEFIN SA sau MS CH FINAL. Reprezentante ale unui industrii cu 227.000 de angajaţi care generează, conform Asociaţiei Constructorilor Români de Automobile (ACAROM), peste 23,5 miliarde de euro, 14% din PIB-ul României şi circa 24% din totalul exporturilor naţionale, firmele prezente la eveniment au fost vizitate la standuri de lideri globali în domeniul producţiei, cercetării şi inovării de echipamente, componente şi accesorii pentru industria auto, un sector cu o dezvoltare foarte dinamică şi o concurenţă pe măsură. În acest context, organizatorii târgului au pus un accent deosebit pe protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, oferind servicii de consultanţă pe această temă, atât vizitatorilor cât şi expozanţilor.

Prezenţi în pavilionul românesc de la Automechanika, reprezentanţii companiei Autonova au declarat pentru Capital că au avut ocazia să interacţioneze cu multiple companii cu care colaborează şi cu posibili noi clienţi de pe toate continentele. „Ceea ce am observat în acest an este o efervescenţă în creştere a dorinţei de a face afaceri la nivel internaţional. Am constatat din partea corporaţiilor un accent deosebit pe viitor, în special pentru dezvoltarea vehiculelor inteligente, a celor electrice şi a digitalizării în domeniul auto. Pentru companiile româneşti prezente la acest eveniment, aşa cum suntem şi noi, Autonova SA Satu Mare, această expoziţie oferă ajutorul necesar pentru a fi integraţi în circuitul global al afacerilor din industria auto şi interacţiunea cu cea mai largă paletă de posibili noi parteneri”, a explicat pentru Capital vicepreşedintelel Autonova, Ciprian Dan Costea.

(Articol publicat în numărul 1 al revistei Capital apărut în luna octombrie. Numărul din noiembrie al revistei este disponibil acum la toate centrele de difuzare a presei.)