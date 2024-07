Conform operatorului care se ocupă cu furnizarea apei potabile în județ, seceta severă din ultimele săptămâni a redus semnificativ cantitatea de apă disponibilă pentru cetățeni, motiv pentru care a fost necesară implementarea unor măsuri în comunități.

Reprezentanții Companiei de Apă au declarat că apa potabilă este o resursă epuizabilă, în special dacă este consumată fără precauție.

Experții din cadrul societății avertizează că absența precipitațiilor reduce alimentarea râurilor și lacurilor, provocând scăderea nivelului apei și, în situații extreme, chiar secarea acestora.

De asemenea, resursele de apă subterană, vitale în perioadele de secetă, devin tot mai susceptibile la această problemă.

Operatorul de apă a evidențiat că pânza freatică este în scădere, iar rezervele sunt extrase mai repede decât pot fi reîncărcate prin infiltrațiile apei de ploaie.

Compania de Apă SA Buzău obține majoritatea apei brute din foraje, care constituie 94% din necesar, precum și din acumulări de suprafață și izvoare.

Experții au avertizat că seceta nu afectează doar cantitatea de apă din sol, ci și calitatea acesteia.

În perioadele de secetă, concentrațiile de poluanți din râuri și lacuri pot crește din cauza scăderii volumului de apă, care nu mai diluează contaminanții eficient.

„În condiţii de secetă, concentraţiile de poluanţi în râuri şi lacuri pot creşte din cauza volumului redus de apă, care nu mai diluează contaminanţii la fel de eficient. De asemenea, reducerea nivelului apelor subterane poate duce la creşterea concentraţiei de minerale şi alte substanţe dizolvate, afectând calitatea apei extrase din puţuri şi fântâni.

În Buzău, sunt acele zone care au sursa de apă sub formă de izvor sau dren, în primul rând: zonele Pietroasele, Merei, Năieni şi zonele de câmp cărora le scade nivelul în foraj de la secetă şi, în plus, apa este greu potabilizabilă. De asemenea, de la activităţile agricole, apa are nenumăraţi impurificatori: Ulmeni, Săhăteni, Padina, Pogoanele, Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu”, informează sursa citată.